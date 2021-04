¡En Sonora “GRIS Y FATÍDICO” debate de los candidatos a gobernador, hunde y debilita las aspiraciones de varios entre ellos RICARDO BOURS que se vio muy débil, falto de conocimiento y muy echao pa’tras!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

En Sonora hay mucha controversia política respecto al pasado debate electoral de los candidatos a la gubernatura de Sonora, donde la gran verdad fue un mal debate calificado como gris, malo, mala conexión de internet y lo peor muy mal conducido, donde además los candidatos a la gubernatura se vieron muy lentos, débiles, muy mal desenvueltos, no demostraron su punch, su musculo, su agresividad política y resalta más el candidato de Movimiento Ciudadano Don Ricardo Bours Castelo que días atrás había demostrado ser un candidato echao pa’delante, demostrando en esos tiempos que venía con todo y cual sería nuestra gran sorpresa que Don Ricardo en el debate se mostró apagado, muy débil, falto de conocimiento, no golpeador político, no encaro, no señalo, no fue duro pues vaya y eso provocó un gran descontento entre los sonorenses.

No sabemos porque actuó así Ricardo muy débil, muy callado como si estuviera cuidándole las espaldas a su gran amigo “El Borrego” Gándara, en fin todo vieron a un Ricardo que no es lo que venía haciendo durante su campaña política, por ello lo catalogan en este debate el rival más débil y lo peor bajo en las encuestas, cayó hasta 6 puntos después del debate.

Increíble pero cierto algo le fallo a Ricardo, le falto o lo asesoraron mal antes de entrar al debate o le hablaron de México que no golpeara a Durazo no hay de otra, o lo pararon en seco y no lo dejaron ser él, porque de otra manera pensaríamos que perdió el debate si es que no lo hicieron perderlo, en fin Ricardo fue el gran perdedor del debate, aunado a él “El Bebo” Zatarain, el “Temo” Galindo y la pobre señora que nada tiene que hacer en política Rosario Robles Robles, y si no al tiempo amigos lectores.