Por Jose “Pepe” Alvarado

¡En Etchojoa hay coraje e indignación contra el candidato a diputado local de MORENA por el 20 distrito Arturo Robles, porque amenazo y hostigo a los presentes en el mitin de apoyo al “Judas” Mendivil, advirtiéndoles si no votan por MORENA y nosotros no habrá apoyos para los adultos mayores, y les gritaba ¿Ya saben los adultos mayores que viene otro aumento de dinero para ustedes?, pues si no votan por mí y el “Judas” no les darán ya nada, violentando así la ley electoral y haciendo caravana con sombrero ajeno y campaña con los programas sociales, eso es un delito afirman!