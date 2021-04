Paciente con variante sudafricana de COVID-19 no es residente de Sonora: Secretaría de Salud

• Se trata de paciente residente de Mexicali, Baja California.

Hermosillo, Sonora; abril 29 de 2021. La variante sudafricana de COVID-19 detectada en Sonora corresponde a un residente de Mexicali, Baja California, quien ingresó al Hospital General de San Luis Río Colorado por neumonía el pasado 7 de abril, informó Dénica Cruz Loustaunau.

La directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Sonora precisó que la notificación de que el caso de COVID-19 presentaba la variante fue el pasado 27 de abril, a través de la secuenciación genética realizada por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

Aclaró que el caso corresponde a un hombre de 39 años, residente habitual de Ciudad Morelos en el municipio de Mexicali, trabajador de una empresa manufacturera de dicha localidad y quien inició con síntomas de Coronavirus el 3 de abril pasado.

“Niega comorbilidades previas, antecedentes quirúrgicos y transfusionales. Inició su padecimiento el día 3 de abril con fiebre, cefalea intensa y malestar general por lo que ese mismo día acudió a su unidad de adscripción (UMFH 3 C. Morelos – IMSS) donde se le realizó una prueba antigénica cuyo resultado fue positivo y el paciente se manejó de manera ambulatoria”, relató.

El 5 de abril, detalló, el paciente inició con dificultad respiratoria por lo que acudió a un hospital particular donde se emitió, basado en datos clínicos y radiológicos, el diagnóstico de neumonía por COVID-19 para pasar a ser trasladado el 7 de abril al Hospital General de San Luis Río Colorado, donde se mantuvo hospitalizado en área de aislamiento para pacientes con COVID-19 y se continuó con manejo establecido.

“Durante su estancia, se tomó muestra de exudado faríngeo para realizarle prueba de PCR, misma que resultó positiva el 9 de abril en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sonora, con una carga viral elevada”, agregó.

Cruz Loustaunau señaló que el paciente se mantuvo estable, con requerimientos mínimos de oxígeno, saturando al 95%, sin datos de insuficiencia respiratoria y con marcadores biológicos dentro de parámetros normales, por lo que fue dado de alta por mejoría el 9 de abril y regresó a Mexicali, Baja California, y desde esa fecha no ha regresado a Sonora. Actualmente, el paciente se encuentra asintomático y en su domicilio.