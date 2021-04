Nutrición, actividad física y buena salud mental, esenciales en desarrollo de niñas y niños durante pandemia

Compartir ! tweet





Isssteson, a través de vigilancia epidemiológica, exhorta a enseñar a niñas y niños a no vivir con miedo, sino con cuidados ante el COVID-19

Hermosillo, Sonora; abril 29 de 2021. Una buena nutrición, ejercicio y buena salud mental son las medidas más importantes que niñas y niños deben tener para generar en ellos ese proceso de bienestar en su vida, especialmente durante la pandemia.

El doctor Martín Enrique Márquez Córdova, jefe de vigilancia epidemiológica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), explicó que estas tres acciones tienen un efecto inmunológico que se suma a las medidas de sanidad contra el COVID-19, como lavado de manos, uso de cubrebocas y la sana distancia.

“La alimentación saludable en los niños es fundamental, comer frutas y verduras, más la proteína y la actividad física”, dio a conocer el especialista del Instituto.

Señaló que en estos tiempos de pandemia también se debe garantizar el desarrollo psicosocial del niño, pero en un ambiente controlado, y para ello, dijo, se encuentra la llamada “burbuja social”.

“La burbuja social son tres o cuatro familias con las que va a socializar el niño y que siempre sean estas familias, así el niño tiene la capacidad de seguir siendo niño”, dijo Márquez Córdova.

Recordó la importancia de que los adultos cumplan todas las medidas de sanidad y estar conscientes que salir a trabajar o socializar es un riesgo, por lo que se deben extremar precauciones y evitar salidas innecesarias.

“Una buena nutrición y la actividad física tienen que ver con esa burbuja social, así como el hecho que el niño o la niña estén contentos en un buen sentido constructivo, no en el sentido permisivo de que el niño haga lo que quiera, sino en el sentido de que el niño haga cosas que le estimulen su estado emocional positivo”, dijo y llamó a no confundir la felicidad de los menores con fiestas, sino darle una connotación emocional.

Exhortó a no confiarse y mantener las medidas de sanidad en todos los integrantes de la familia, así como enseñar a las niñas y niños a no vivir con miedo, sino con cuidado, no generar un pánico, pero sí la responsabilidad del autocuidado.

“Garantizar la salud de los niños es un reto muy importante, debe aceptarse en la familia, así como lo hacemos en Isssteson”, dijo el especialista del Instituto.