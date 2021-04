Compartir ! tweet





Visitas de lujo las de ayer miércoles aquí en las instalaciones de El Regional de Sonora, donde nuestro Director General Catarino Villegas Alvarado recibió y atendió –por separado–, primero a la maestra Shirley Guadalupe Vázquez, candidata de Morena a Diputada Federal por el Distrito 07, llevando a cabo Catarino una excelente entrevista en vivo en el programa Mesa de Dialogo a la 1 de la tarde

Mas tarde, a las 3, la visita y presencia de la exsenadora y también maestra, Anabel Acosta Islas, a quien nuestro Director General la atendió como se merece, presentes también en la visita de la candidata del PRI-PAN-PRD a la Alcaldía de Cajeme, el Licenciado en ciencias de la educación Rosario Chaidez, el ingeniero y gerente, Víctor Gallardo y un servidor

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Así, es, sin duda, Anabel Acosta Islas ha madurado bastante en esto de la política, ha ido subiendo en el nivel de aceptación ciudadana para ganar las elección del 6 de junio y convertirse en la primera mujer en ser Presidenta Municipal, recordar que como Senadora no solo metió varias iniciativas sino que también su trabajo social a favor de la gente fue impresionante, en proyectos productivos, educación, deporte, salud, becas, etc.

Ah, y que hizo Alfonso Durazo Montaño como Senador, nada, pues casi de inmediato fue designado Secretario de Seguridad Publica Federal, pero que ha hecho su suplente, el cara pocos amigos y perdona vidas de Arturo Bours Griffith, pues nada, nada de nada, un “legislineador” al servicio de sus amos Durazo, Monreal, Amlo y Delgado e inservible en toda la extensión de la palabra y, de pilón, aun sigue recibiendo fuertes criticas y condenas de la sociedad cajemenses y sonorense en general por sus insultos a su primo Ricardo Bours solo por quedar con Alfonso Durazo. De lacayuno e inmoral no lo bajan.

En otros temas, aunque el presidente López Obrador réprobo ayer de manera absoluta el lamentable comentario de su consejero jurídico, ahora si que no sabemos que lectura deja el dicho de Julio Scherer Ibarra, en entrevista con Carmen Aristegui, cuando dijo que el presidente tiene un problema al hablar sobre temas que violan la veda electoral, como son logros de gobiernos o juicios contra partidos políticos.

Y por eso, porque tiene un problema, recomendó que “hay que taparle la boca también a los reporteros y decirles por favor no pregunten eso”, caray, grave la primera lectura, de que se vayan por lo más fácil, que es aplicar la censura y ponerle mordaza a los periodistas para que su jefe no se meta en broncas, se ve que es el camino más fácil, porque con esto deja en claro que no hay forma de hacer que calle el presidente y por lo mismo, el riesgo es alto de que meta la pata.

NO ES NUEVO.- Eso del protagonismo presidencial y las metidas de pata no es nuevo, recuerden que Vicente Fox padecía del mismo mal, hablar mucho y no conectar el cerebro con la lengua, por eso tenía ahí al sonorense Rubén Aguilar Monteverde, quien con una bolsa de papel en la cabeza por la vergüenza ajena, tenía que salir a decir la hoy clásica frase: “lo que el presidente quiso decir”.

Y bueno, cuando menos Fox aguantaba vara de que lo corrigieran, pero ahora eso es punto menos que imposible y Scherer lo sabe, por eso en lugar de aconsejar mesura a López Obrador, opta por algo que ve más fácil: callar periodistas, y eso lo hace, que conste, apenas en la primera mitad de gobierno, se imaginan si logran el control total. Prohibido pensar.

SEGURO LO SABE.- En mas de casi de lo mismo, Amlo sabe perfectamente que viola la Ley Electoral, pero como está acostumbrado a mandar al diablo a las instituciones y de imponerse sobre la Constitución, va a seguir con su protagonismo en las mañaneras, a lo mejor Scherer logra que al Club de Focas Aplaudidoras les puedan poner bozal y mordaza, pero hay otros medios que no dejarán que callen a sus reporteros.

Y ya será cosa del presidente lo que responda, pensando que es lo adecuado para contestar o para lucir, total, que su equipo de abogados se encargue de sacarlo del embrollo, pero bueno, por lo pronto pico callado que no entran moscas, y por lo demás, prepárense porque esto es una mala señal para el futuro.

Ya que andamos con el tema de la ley mordaza, a los que se les acaban de aplicar es a la Iglesia Católica –no a la protestante del PES—y “todos los actores religiosos del país”, a quienes la Secretaría de Gobernación llama para que no intervengan o sea no se entrometan en el proceso electoral, muy en su papel de respeto a la Constitución, lo que no hacen en el caso de la Suprema Corte de Justicia, les recuerdan a ministros del culto respetar la separación Iglesia-Estado.

Por eso les recuerda que hay sanciones para quienes conviertan actos religiosos en eventos políticos o realicen propaganda a favor, pero sobre todo en contra, de candidatos o partidos políticos, obvio, le caló la postura de la Conferencia del Episcopado México que pide a los fieles que no voten por candidatos o partidos que están a favor de la cultura de la muerte, los abortistas, pues.

Y sus aliados de la 4T, del Partido Encuentro Social cuyos dirigentes son ministros de culto de la iglesia protestante no aplica esta medida? Digo, porque también tan religiosos como los de la iglesia católica. O todos coludos o todos rabones, pero bueno, a la “florero” de Bucareli le enviaron este duro exhorto desde Palacio Nacional. Nada les sale bien a estos demonios de Palacio.

GRITO A TIEMPO.- El año electoral comenzó en el 2020, creo, y bueno, fue cuando se debieron poner las reglas del juego para todos los participantes, pero como en ese tiempo la Iglesia Católica mantenía una actitud tibia en materia política, el gobierno central no dijo nada, peor tantito en el palero PES donde varios ministros de culto religioso protestante hasta son candidatos.

Es hasta ahora que el enorme aparato del culto comienza a moverse y despertar, pero además que tira línea, cuando se muestran preocupados, porque saben que desde el púlpito pueden cambiar la intención del voto, sobre todo lo que más cuida la 4T, el voto en contra de sus candidatos a diputados federales, porque esa es la misión final, entregar a la presidencia el control de la cámara de diputados.

PRIMERA LLAMADA.- Así como Ricardo Monreal ha amenazado al INE con que si pierden las elecciones lo van a desaparecer, seguramente este anuncio de Gobernación fue la primera llamada a los sectores religiosos –al católico, no a sus aliados y paleros del PES–, la segunda, seguramente vendrá por el lado de algún líder legislativo para recordarles que se puede regresar a la Ley Calles en donde tenían el control para adueñarse de templos y propiedades eclesiásticas.

Ya han tenido una advertencia con el gobierno de la Ciudad de México que mandó derribar un templo católico porque necesitaba esa propiedad para unas obras públicas, bueno, pues sobre aviso no hay engaño, veremos si ahora ante esta amenaza la Iglesia tiene el valor de mantener sus convicciones o bien, acepta el regaño y se refugia en las sacristías.

SE LES CAYÓ EL ARBOLITO. Aunque suene punto menos que increíble, pero el Tribunal Federal Electoral se fajó, cuando menos eso parece, y votaron a favor de dejar sin candidaturas de gobernador a Guerrero a Félix Salgado Macedonio por 6 votos a 1, y a Raúl Morón Orozco, por Michoacán por 5 votos a 1, el cargo fue simple, no presentaron los gatos de precampaña por sus meras pistolas.

Tres strikes le metió el TRIFE a la 4T y a su líder moral López Obrador, siendo el tercer strike el mas duro, que el del fin a la sobrerrepresentación en la próxima Legislatura, con lo que aunque Morena gane las elecciones difícilmente López va a lograr ahí la mayoría calificada para continuar con su obra destructora de instituciones autónomas y otros abusos y atropellos, y de cambios a la Constitución que se olvide, y a lo mejor lo frenan con el Presupuesto.