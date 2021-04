“Le salio el tiro por la culata” a AMLO, literal

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE CAJEME/Por Victor Gallardo

El show político y mediático entre el INE, AMLO, TEPJF, Salgado Macedonio y Raul Morón ha llegado a su fin y le dan una espantosa X a las aspiraciones de los dos últimos antes mencionados, es decir que entre el INE y el TEPJF quitaron las candidaturas a gobernador a Félix Salgado Macedonio (Guerrero) y Raul Morón (Michoacán) y esto hizo enojar a López Obrador y hoy en su mañanera lo califica de injusto y antidemocrática, sus palabras textuales fueron “No tiene ninguna justificación, se me hace excesivo y antidemocrático”, declaraciones “fuertes” de AMLO.

Resulta curioso y divertido el enojo de AMLO, unos podrían llamarlo “justicia divina” yo preferiría aplicar otro refrán “Por la boca muere el pez”, tranquilos dejen les explico, no se me vaya estar alborotando un ferviente seguidor de la 4ta. Transformación, la cuestión es que nuestro flamante Presidente de la Republica está siendo “victima” de una ley que él y sus seguidores promovieron por allá del 2014 derivada de la derrota que sufrió en el 2012 donde queriendo anular el triunfo de Peña Nieto argumento que este había sobrepasado el tope en los gastos de campaña y tenía razón López Obrador pero en aquel tiempo los plazos para entregar las cuentas eran muy, pero muy amplios así que había manera de darles una maquillada y listo.

Entonces en el 2014 hubo una reforma electoral y AMLO exigió plazos más estrictos y cortos para presentar los gastos de precampañas y campañas para que el INE tuviera tiempo y sacara rápido los dictámenes de las mismas, y pues lo lograron AMLO y sus seguidores y quedo la ley más estricta además con castigos fuertes para quienes incumplieran los plazos.

¿Y adivinen estimados lectores que precandidatos de MORENA no presentaron los informes de sus gastos de precampaña en tiempo y forma al INE?, exacto Félix Salgado Macedonio y Raul Morón a quienes por no cumplir la ley que su líder promovió y logró en el 2014 el INE les retiro el registro como candidato a Gobernador de Guerrero y Michoacán respectivamente, así que como dicen los chavos “Sin Yolanda Maricarmen” o lo que es lo mismo sin llorar.

Cabe recordar que en la política un día estas arriba al otro abajo, un día eres gobierno y el otro oposición, eso se le olvido a López Obrador y compañía, ahora están sufriendo las de Caín por una ley que ellos promovieron, olvidaron que son políticos y que algún día esa ley sería usada en su contra, así que no se quejen están cosechando lo que ellos sembraron, hasta la próxima, saludos.