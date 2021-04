Compartir ! tweet





No se trata de quien gano quien perdió el debate de anoche entre los candidatos a Gobernador de Sonora organizado por el IEE; lo importante es escoger lo mejor de cada uno de ellos las mejores propuestas para hacerlas programa o política publica tras las elecciones del 6 de julio

“¡En Benito Juárez con la candidata de la Alianza Va Por Sonora, Mtra. Adriana García, tu familia gana, por un mejor futuro y un mejor mañana vota por Adriana”. Doctorada en educación y maestra de la Universidad Estatal de Sonora, va muy arriba en el ánimo de los benitojuarenses

Ante el DESASTRE ECONOMICO, López necesita voltear a las actividades económicas –industrial y comercial–, a la agricultura, ganadería y pesca y no solo destinar –y hasta tirar—la gran mayoría del Presupuesto Federal –que es de todos los mexicanos, no solo del como lo quiere ver y hacer–

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Los recursos millonarios que se destina a Sonora el Gobierno Federal no deben ser sólo para el asistencialismo sino también para la promoción económica, señaló Irving rivera, bueno, por algo la economía esta muy golpeada, y no tanto por la contingencia del Covid-19, pues Lopez Obrador ya había tirado la economía a -5 del PIB en el 2019.

El directivo de Yo Observo Cajeme dijo que en el 2020 el presupuesto federal asignado a Sonora fue destinado casi en un 50% a beneficiarios de los programas de Bienestar, si, hay que apoyar a los adultos mayores, pero con reglas claras, apoyar a quien realmente lo necesite.

De 3 mil 149 millones de pesos (mdp), el 45% se entregó a adultos mayores, y un 18% para las becas Benito Juárez y para Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que para economía y Conacyt se asignó el 11% y 5%, respectivamente, puntualizó, y lo peor del caso es que la corrupción sigue presente en esta 4T con tales programas.

Para los adultos mayores de Cajeme, añadió Rivera, se destinaron 484 mdp repartidos entre 60 mil personas e hizo énfasis en la necesidad de priorizar recursos a programas que generen derrama económica, siendo injusto que el apoyo lo reciban hasta gente de sobrada capacidad económica que no lo necesita mientras hay miles en calidad critica, y hasta de hambruna, esperando el apoyo haciendo “cola”

Ya a fondo en el tema de la economía, sólo el 11% de los recursos federales viene para desarrollo económico, mientras que los sectores de agricultura y desarrollo rural reciben sólo el 5% los programas, un total de 314 mdp. Pero no solo eso, las políticas retrogradas de Lopez le han pegado muy fuerte a estos ultimos sectores del campo, ni que decir de la sequia.

Pues bien, como no hay plazo que no se cumpla, ayer martes, los cinco candidatos y la candidata a la gubernatura de Sonora, se enfrentaron en el primer debate de cara al proceso electoral local del próximo 6 de junio, aunque ya muy noche –de anoche– o este miércoles temprano, se veran los resultados de los analistas politicos, asi que mejor hay que esperar.

Este ejercicio organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora), se realizao de manera presencial de las 19:00 a las 21:00 horas en el Auditorio del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora (Unison), transmitiendose de forma digital a través de las cuentas de Youtube y Facebook “IEE Sonora”.

Debatieron los candidatos Alfonso Durazo Montaño (Morena-PVEM-PT-Panal); Ernesto Gándara Camou (Va por Sonora-PRI/PAN/PRD); Ricardo Bours Castelo (Movimiento Ciudadano); Cuauhtémoc Galindo Delgado (Redes Sociales Progresistas) y Carlos Ernesto Zatarain González (Partido Encuentro Solidario), así como la candidata Rosario Robles Robles (Fuerza por México).

El Consejo General del IEE Sonora determinó que el debate a la gubernatura estatal constaria de cuatro bloques: salud; economía, empleo y desarrollo sustentable; educación y cultura; así como combate a la corrupción y a cada uno de estos bloques se le asignará un tema y por cada tema se designaria una misma pregunta para la candidata y los candidatos.

En el segundo debate a la gubernatura de Sonora que se realizará el martes 18 de mayo, los temas a discutir serán: derechos humanos e igualdad sustantiva de género; atención a grupos en situación de vulnerabilidad y política migratoria; combate a la corrupción; y salud, asi que debera ser muy importante como este primero de anoche.

Los ciudadanos -que así lo deseen- participan en los debates del 27 de abril y 18 de mayo mediante preguntas que plantean a los candidatos y la candidata a dicho cargo público a través de la página: www.ieesonora.org.mx/debates2021, asi que a participar con preguntas, pero sin ataques u ofensas a ninguno de los candidatos, todos –juntos a sus respectivos partidos—merecen respeto.

Linda Calderón Montaño, presidenta de la Comisión Temporal de Debates del IEE Sonora, explicó que para el primer encuentro se recibieron todas las preguntas, pero la convocatoria continúa abierta para el segundo ejercicio del 18 de mayo y también para los debates municipales (que serán del 11 al 16 de mayo).

La asignación de estas preguntas para cada uno de los dos debates a la gubernatura estatal, se hará previo a la realización de los mismos, mediante sorteo en sesión de la Comisión Temporal de Debates del órgano electoral. La clasificación y procesamiento de las preguntas que se envíen serán distribuidas en base a los temas por un grupo de trabajo técnico.

Además, las preguntas elegidas para el debate de ayer se entregaron al moderador Luis Alberto Medina y la moderadora Soledad Durazo, en sobre sellado antes del encuentro, ante la presencia de los candidatos y la candidata y para el segundo debate que será moderado por la periodista Gabriela Medina y el periodista Juan Carlos Zúñiga, se seguirá el mismo procedimiento.