Intensa actividad vienen desplegando los principales candidatos a la Alcaldía dispuestos a dar todo por el bien de Cajeme si el voto popular los favorece, algunos más preparados que otros y uno que ni la educación primaria concluyo y al tener que irse de “ilegal” a EEUU y empezar a trabajar de albañil en Phoenix pues ahora aspira a gobernar Cajeme

De no creerse, pero el arranque de campaña más concurrido fue en Benito Juárez, donde la candidata de la Alianza Va Por Sonora, Maestra Adriana García, logro una asistencia de al menos 2,000 personas a su mitin, ni sus luces lo que lograron congregar en Cajeme todos, y todas, los candidatos, es más, reportan que fue el más concurrido en toda la entidad

Seguridad Pública, recuperación de la economía y servicios públicos, son los tres temas principales en los que se enfocará Anabel Acosta Islas, una vez que llegue a la Alcaldía; y el equipo de Javier Lamarque enfoca en tres ejes su gobierno; y Abel Murrieta, sobre la inseguridad, dijo: “Es por eso mismo que quiero entrarle sin miedo y hasta donde tope para recuperar la seguridad en el municipio de Cajeme”

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Eso del vecino municipio, nos hace ver que la maestra Adriana Garcia sera la proxima alcaldesa de Benito Juarez, y este lunes a las 5 de la tarde estara en las instalaciones de El Regional de Sonora para una entrevista en vivo en el programa Mesa de Dialogo que se transmite por TVNoticias Informa y por dos plataformas mas de Facebook, y si la maquinaria del periodico ya esta lista, pues amplia entrevista ahí mismo.

Otra gran dama, la licenciada Anabel Acosta Islas, desde ya esta en los primeros lugares de preferencias electorales rumbo a la eleccion del 6 de junio, en el entendido de que se decia en antaño: Aun no hay nada para nadie. Fue a las 00:00 horas del sabado cuando Anabel dio inicio oficial a su campaña en la plaza general Alvarado Obregon, acompañada por los integrantes de su planilla y los candidatos de la Alianza a los tres distritos locales, como Armando Alcala al Distrito 16.

Destaco ahí en el inicio de campaña de la exsenadora, el dos vecez Presidente Municipal de Cajeme, Jesus Felix Holguin, a quien por cierto y junto a su amigo y tambien ex alcalde Sostenes Valenzuela Miller, visito a eso de las 10:00 horas el candidato del PT a la misma Alcaldia, Orlando Siri Salido, y por espacio de una hora los tres y otros cafeteros de la Mesa Plural del Yori Inn establecieron un interesante dialogo, con un servidor ahí presente

Seguridad Pública, recuperación de la economía y servicios públicos, son los tres temas principales en los que se enfocará Anabel Acosta Islas, una vez que llegue a la Presidencia Municipal de Cajeme, ello tras sostener un encuentro con trabajadores agremiados al Sindicato de la Industria Molinera en la CTM local, quienes le manifestaron su preocupación por la inseguridad que priva en Cajeme.

Ante ello, Anabel Acosta manifestó que Cajeme va a cambiar, que como Alcaldesa trabajará para recuperar la paz en el municipio y promoverá un presupuesto con perspectiva para reducir los índices de inseguridad, de tal forma que todas las dependencias municipales enfoquen sus programas y trabajo para ello.

“Debemos recuperar Cajeme, rehabilitar los parques públicos que hoy se encuentran abandonados, la recuperación económica es primordial para las familias cajemenses, así como los programas preventivos. Trabajaremos de tiempo completo para recuperar la paz”, dijo.

Luego, y por separado, un gobierno competente con visión, experiencia y capacidad es el compromiso que hizo el candidato Javier Lamarque ante jóvenes del municipio de Cajeme a través de un mensaje dirigido por la licenciada Judith Pacheco, quien compartió tres ejes de gobierno destinados a este sector de la sociedad.

1) Cajeme libre de violencia contra las mujeres: Donde el fortalecimiento del Instituto Cajemense de la Mujer y la implementación de un programa integral que garantice la seguridad y derechos de las mujeres, serán las acciones para contrarrestar la violencia en contra de ellas, que durante la pandemia por Covid-19 ha repuntado.

También se realizarán operativos de seguridad en el transporte público para prevenir y sancionar el acoso sexual, la creación de Unidades Territoriales de Atención y Prevención de Violencia de Género, la instalación de un módulo especializado para la atención de casos de violencia intrafamiliar y la consolidación del programa para víctimas de violencia familiar, excelente esta propuesta de Morena.

Mientras tanto, Abel Murrieta, motivado por la situación tan dramática donde a los muertos inocentes les llaman víctimas colaterales, donde las madres y las familias tienen que buscar a sus desaparecidos, donde la palabra miedo es la constante, donde las actividades cotidianas las hemos tenido que cambiar, es por eso mismo que quiere entrarle sin miedo y hasta donde tope para recuperar la seguridad en el municipio de Cajeme.

El candidato a la Alcaldia por Movimiento Ciudadano, quien por cierto la tarde del sabado encabezo una caravana de cientos de automoviles por distintas avenidas de la ciudad para concluir en la plaza Alvaro Obregon, a sumado a su causa a cientos –tal vez miles—de personas que en la campaña del 2018 estuvieron al cien con Rodrigo Bours Castelo, y eso lo vimos y vivimos esa tarde del sabado ahí frente a Palacio. “Aquí ando ahora con Abel”, nos dijo ahí un cuñado de Oscar Llanez Cota, quien la vez pasada apoyo a Rodrigo.

Manifestó sobre las víctimas, dolerle en el alma lo que ha sucedido, “también me da coraje que no haya una autoridad que se haga responsable, no deben salir a decir lo siento o lo lamento debiste haber hecho algo antes, se debió de haber prevenido el asunto de la seguridad.

“Me siento muy orgulloso de mi cliente, Adrián Le Barón, él me dice que su lucha es por su sentimiento de culpa, por no haber hecho algo antes que sucediera la tragedia de Bavispe, de haber luchado antes quizás mis nietas y mi hija estuvieran bien

Así mismo dio a conocer a la planilla de regidores, en su mayoría gente joven, trabajadora, libre y ciudadana, ninguno trae padrino ni línea, solo el deseo de hacer bien las cosas, cuenta también con personas con discapacidad motriz y auditiva, además cuenta con representación de los adultos mayores, del Valle del Yaqui y de los empresarios del municipio.