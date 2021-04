Estrecha Gobierno del Estado relación de trabajo con el designado Embajador de México en Alemania

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; abril 25 de 2021. Como parte de su gira de trabajo para conocer las potencialidades de las entidades federativas, el recién nombrado embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga Fernández, se reunió con representantes de los sectores empresariales y del gabinete estatal, para conocer las áreas en las que destaca el estado, que deben darse a conocer en el país europeo.

Epifanio Salido Pavlovich, jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, mencionó que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano instruyó a su gabinete para que se conforme una alianza estratégica para promover las fortalezas del estado en Alemania y continuar atrayendo inversión de ese país.

“La instrucción fue aprovechar esta magnífica intención que tienes, no me había tocado que al ser ratificado como embajador venga alguien a Sonora a ponerse a las órdenes, a buscar cómo hacemos esta alianza estratégica para seguir desarrollándonos como entidad”, indicó.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, destacó que en Sonora gracias a la inversión internacional hay presencia de industria textil, aeroespacial, automotriz, energética y manufactura médica. Sectores que han generado más de 29 mil empleos nuevos entre enero y marzo del presente año.

Añadió que durante la pandemia por COVID-19, Sonora ha trabajado construyendo acuerdos, logrando que en la entidad se generen más inversiones.

“Esta atracción de inversiones en lo que va del periodo, tenemos 200 proyectos, tengo nombres, domicilios, operación, ubicación, de los cuales 77 proyectos son de nuevas empresas y 123 proyectos son de crecimiento orgánico, la distribución es muy interesante porque está en todos los municipios, el valor de toda la inversión son 8 billones de dólares y el total va ser generación de 40 mil empleos”, señaló.

Francisco Quiroga Fernández, embajador de México en Alemania, mencionó que las y los sonorenses tendrán en su oficina una representación gustosa de empujar sus proyectos y objetivos, además de que contarán con apoyo logístico, seguimiento, interlocución con socios potenciales y universidades.

“Yo creo en Sonora, creo en Alemania y de ahí nace mi compromiso para estar cerca de ustedes para impulsar los beneficios que nos puede traer esta relación con este país”, destacó.

Se comprometió a establecer canales de comunicación para impulsar alianzas que concreten proyectos en las áreas propuestas, así como promover Sonora con todas sus riquezas turísticas como un destino mundial.

Roberto Gómez del Campo, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles en Sonora, dijo que además de la atracción de inversiones a la entidad, esta sinergia permitirá que la formación de las y los sonorenses sea acorde a las demandas de los mercados actuales.

“Es una oportunidad que como sonorenses valoramos y esperamos que con su relación podamos lograr no solo atraer la inversión, sino también algo que es muy importante, que la formación de nuestra gente mejore y se incorpore a todo lo que es la tecnología de producción alemana”, dijo.

Alfonso Reina Villegas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Sonora, resaltó la oportunidad para capacitación que se puede dar a sus agremiados para estar acorde a las necesidades del país.

“El capital que tenemos es la capacitación de nuestro personal, es excelente, la cámara está trabajando en diferentes grupos para poder presentar proyectos estratégicos que nos mejoren nuestros procesos en tramitología, para mejorar nuestros procesos de exportación, y la cámara está trabajando fuertemente para capacitar a sus miembros, para poder estar al nivel de las necesidades del país”, comentó.

Presentes: José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura; Luis Núñez Noriega, coordinador de Fomento al Turismo; Jorge Guzmán Nieves, secretario de Sagarhpa; Blanca Luz Saldaña López, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres; Marco Antonio Paz Pellat, integrante del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Sonora; María López de la Rosa, gerente regional en Silvercrest Metals; Miguel Ángel Bonilla Meza, representante de Magna Gold; Martín Salazar Zazueta, vicepresidente de Fecanaco.

Jorge Quiroz, representante de la Asociación de Agricultores del Estado de Sonora; Marco Antonio Molina Rodríguez, representante de la Asociación de Agricultores del Norte de Sonora; Ernesto Urbina Miranda, miembro de la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?; Eduardo Portugal Prada, presidente de la Asociación de Mineros de Sonora; Jesús Luis Gámez García, representante de TE Connectivity; Félix Tonella, representante de Grupo Tetakawi; Marcos Antonio Platt Escalante, alcalde de La Colorada; Ramsés Iván Tirado Camacho, representante de Leoni.

Silvia Álvarez Amaya, presidenta de Canacintra Hermosillo; Kurt Gerhard López Portillo, representante de Coparmex Sonora Norte; Sergio Román Plasencia, representante de AT Engine; Jaime Pereira, gerente de la planta Bosch; Ario Bojórquez, presidente de Canaco Hermosillo; Gustavo Amador Montaño, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México distrito Sonora; Laura Andrade Cortez, representante de Leoni; Alberto Orozco Garza, representante del Clúster Minero de Sonora.

Javier Villarreal Gámez, dirigente de la CTM en Sonora; Gabriel Zepeda Vásquez, vicepresidente nacional de Canacintra; Julio César Rascón Torres, representante de la Asociación Sonorense de Touroperadores, de Desierto, Mar, y Montaña; Joao Miyazawa, representante de Latecore Hermosillo; Margarita Bejarano Celaya, integrante del Clúster Minero de Sonora; Adrián García Escobar, representante de Minera Majestic; y Joaquín Contreras Bracamonte, director de Moretech.