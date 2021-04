Compartir ! tweet





Todos los partidos politicos son propositivos, son instituciones que buscan el bienestar comun de la ciudadania, lo que fallan son los hombres, y al margen de sus propias ideologias politicas hay que respetarlos se este o no de acuerdo con ellos

En ausencia del candidato enfermo –su estado de salud es delicado–, Javier Lamarque Cano, Morena municipal y enviados del Estatal, dieron a conocer ayer la lista oficial de candidatos a regidores y regidoras; la mayoria gente buena y positiva

Por la falta de agua para los proximos cultivos, en el sur de Sonora dejaran de circular $5 mil millones, advierte Sagarpha estatal; urgen que el Presidente AMLO voltee a ver este problema, enfrentarlo y apoyar al sector; la politica electorera no lo es todo!

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Que si fulano encabeza todas las encuestas y va en caballo de hacienda hacia la gubernatura… Que zutano ya alcanzó a mengano y caballo que alcanza gana… Que perengano sigue subiendo como la espuma y será el caballo negro de estas elecciones, asi es, hagan sus apuestas señores rumbo al 6 de junio como si esto fuera un palenque de gallos.

Como si fuera una carrera de caballos, los seguidores de los candidatos y los equipos de campaña apuestan a sus favoritos con la esperanza de que lo apostado se convierta en una buena ganancia, bueno, no todo mundo piensa asi, mucha gente confia en la politica y en los politicos sin el afan de recibir nada a cambio.

Es el clima electoral que se vive en Sonora y en el resto del pais, cada quien se aferra a la encuesta que le acomode según sus preferencias, pero por favor, no hay que atacar, denostar o sacrificar a ningun partido politico, todos al final de cuenta buscan el bien comun de la ciudadanoa, el bien de Sonora y de Mexico, los que falla son los hombres, no los partidos.

Asi, todo nuestro respeto para Morena, el PRI, el PAN, PRD, MC, PT, PVEM, PES, RSP, Fuerza por Mexico, todos son burenos y merecen el respeto de todos los ciudadanos, podra uno no comulgar con la ideologia politica de algunos de ellos, pero hasta ahí, que no pase de ahí, insistimos, todos los partidos politicos merecen respeto.

Ya que en cuestion de las encuestas a favor o en contra de cualquier partido o candidatos, a estas alturas también debería haber una calficadora de encuestas que determine cuál es válida, legítima y confiable, pero es seguro que también la calificadora sería cuestionada, la encuesta es como la fotografia del dia.

Hablando de partidos, candidatos y exaspirantes a la candidatura de Morena por la presidencia municipal de Cajeme se manifestaron ayer viernes por reforzar la unidad de este partido alrededor del candidato encamado algo grave en la Clinica Hospital San Jose, Javier Lamarque Cano, quien sera relevado en cualquier momento ya sea por el ingeniero Jose Carlos Galindo o por Andres Salas Sanchez.

En esa reunión estuvieron presentes Guillermo Noriega, del equipo del candidato a gobernador de Sonora; Gabriela Martínez, candidata a la diputación federal por el Distrito 06; Ernestina Castro y Raúl Castelo, quienes buscan la reelección como diputados locales; y tambien la presencia de la brillante y culta dama Margarita Vélez de la Rocha, quien será diputada local plurinominal.

Asimismo participaron Andrés Salas, Irene Manzo y el licenciado Gilberto Ayón, quienes buscaban la candidatura por la presidencia municipal, siendo notoria la ausencia de Carlos Galindo Gutiérrez, quien también como aspirante a dicha candidatura llamó a conformar un grupo de unidad en torno a quien fuera designado el candidato oficial.

Ahí mismo en esa reunion y en ausencia del enfermo de Javier, Morena dio a conocer las planillas de candidatos a regidores en los ayuntamientos de Sonora. En Cajeme, la planilla es la siguiente:

Sindicatura: Josefina Leyva González; regidores, Octavio César Quintero Valenzuela, Mirna Lorena Mora López, Manuel Alejandro Monge Badachi, Enriqueta Rodríguez Medina, Gilberto Valdivia Merino, Pamela Danae López Barreras, Pedro Chávez Becerra

Tambien van de regidores –y regidoras—propietarios, Zenaida Salido Torres Antonio Rodríguez, Marco Serrano y Matilde Lemus Fierros, pudieran no ser unos –y unas—figurones de la politica, pero todos ellos,y ellas, son gente muy apreciada no solo en las filas de Morena sino en el resto de la sociedad, en lo personal no conocemos a la mayoria, pero sin duda alguna son gente apreciada y de bien.

FALTA DE AGUA DEJARA GRAVES DAÑOS

En otros asuntos y cuyos temas se han relegado por esto de las campañas politica, el déficit de agua que tiene Sonora, tendrá un impacto en la derrama económica de cinco mil millones de pesos tanto en el valle del Yaqui como en el Mayo, situación sumamente grave para la economia sonorense; es necesario que el Presidente AMLO vea y atienda esta grave problemática y no solo atender lo politico-electoral.

El Secretario de Agricultura en Sonora, Jorge Guzmán Nieves, dio a conocer ayer viernes en Hermosillo, que lo más grave de la falta de agua, es la generación de jornales que no se tendrán y donde el impacto estimado es de 200 millones de pesos, de ahí que ahora como nunca sera necesario que el presidente Andres Manuel Lopez Obrador tome cartas en el asunto.

Desgloso que para el caso del Valle del Yaqui la estimación de no siembras por la falta de agua de 80 mil hectáreas, es de alrededor de tres mil millones de pesos y para el Valle del Mayo dos mil 300 millones de pesos, sumando poco más de cinco mil millones de pesos que dejarían de circular en estos dos valles, terrible, terrible esta situación,de ahí que al Gobierno Federal debe actuar.

La producción de ambos valles entre cultivos de trigo, maíz y hortalizas asciende a cuatro mil 380 millones de pesos. Por ello se insiste ante la federación y la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural para establecer en ambos valles la siembra de 50 mil hectáreas de cultivos con baja demanda de agua como cártamo y girasol a un ingreso de 12 mil pesos por tonelada.

Para el trigo la propuesta es de 70 mil hectáreas, 11 mil 900 de maíz y 49 de hortalizas y cultivos perennes como frutales.