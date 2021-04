Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

¡En Cajeme “El Borrego” Gándara no convence, estuvo 4 días y se va igual como llego sin una propuesta sólida y sin un proyecto de gobierno capaz de convencer a los cajemenses, mucho ruido y pocas nueces dicen los cajemenses, donde sin duda Ricardo Bours se levantara con la victoria pero nada más en Cajeme que quede claro, la gubernatura no la ganara no le alcanzan los 8% de puntos a su favor para ser todavía gobernador, después en el 2027 pudiera ser por esta vez no afirman politólogos!