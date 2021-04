Compartir ! tweet





Arrancan campañas locales a partir de las 12:00 horas de este sábado; grave la situación en Morena, el delegado nacional Jesús Valencia sale a la capital del país para ver si el Consejo Nacional de Elecciones releva al candidato Javier Lamarque por su grave estado de salud

La incógnita que ayer desde temprano flotaba en el ambiente por rumbos de Palacio Municipal y las oficinas de Morena era quien relevaría a Lamarque, no yéndose muy lejos por la respuesta: Serian el ingeniero José Carlos Galindo o Andrés Salas Sánchez

El ingeniero Galindo realizo una excelente y propositiva precampaña con varias propuestas en todos los rubros, desde el económico hasta el educativo y social, reuniones con jóvenes y con deportistas, se le noto un gran entusiasmo por encabezar la planilla de Morena por la candidatura a la Alcaldía

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

A partir de las 00:00 horas del arranque formal de las compañas a las alcaldias y diputaciones locales en Sonora, y la nota fuerte de ayer jueves la estuvo dando Morena, pues cuestion de horas para que por causas de salud, el partido cambie de candidato ante la gravedad de salud por, el Covid-19, del candidato Javier Lamarque Cano, internado y entubado en la Clinica Hospital San Jose.

De hecho, el mismo delegado nacional de ese partido, licenciado Jesus Valencia, viajaria ayer tarde desde Hermosillo a la capital del pais para exponer esta delicada situación este viernes ante el Consejo Nacional de Elecciones, como el mismo lo comunico ayer a mediodia, esto seria muy importante pues quien sea el nuevo candidato tendra todo el respaldo y apoyo del Maestro Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

Esto es muy serio, Javier Lamarque, aunque logre recuperarse de salud, esto seria en semanas sino en meses, aparte de que su cuerpo no estaria al cien para aguantar una campaña, aunque sea de apenas dos meses, inclusive aun cuando sea relevado de la candidatura tampoco podria regresar a su curul en la Camara de Diputados por su estado de salud.

Entonces, la incognita que ayer desde temprano flotaba tanto por rumbos de Palacio Municipal como las oficinas municipales de Morena seria quien lo relevaria, no yendose muy lejos por la respuesta a decir de los que saben de esto: Serian el ingeniero Jose Carlos Galindo o Andres Salas Sanchez, coordinador de la campaña de Alfonso Durazo en el sur de Sonora.

El ingeniero Galindo realizo una muy profesional precampaña con varias propuestas en todos los rubros, desde el economico hasta el educativo y social, reuniones con jóvenes y con deportistas, se le noto un gran entusiasmo por encabezar la planilla de Morena por la candidatura a la Alacaldia, teniendo ademas varios proyectos que tienen que ver con su profesion, el de todo un experto en esto del desarrollo urbano y la obra publica, y a lo mejor todo esto le ayuda mucho para que el sea el nuevo Candidato.

UN TRABUCAZO EL DE ROSENDO ARRAYALES

Entre tanto, mujeres y hombres con trayectoria en proyectos sociales, promotores de cultura y profesionistas conforman la planilla de candidatos a regidores que acompañarán a Rosendo Arrayales, virtual candidato del Partido Encuentro Social (PES) a la presidencia municipal de Cajeme. Un trabucazo, empezando por el Dr. Rodrigo Gonzalez Enriquez, quien no pudo ser candidato independiente

Al presentar a la planilla en la plaza “Lázaro Cárdenas” (18 de Marzo), Arrayales expresó su confianza en la capacidad de dichas personas para atender y resolver los diversos problemas y las soluciones que demanda la comunidad “porque son personas que se han distinguido por servir a los demás sin ningún interés de por medio”, les podran faltar recursos economicos para la campaña, pero le meteran todo el corazon y el acelerador..

La planilla quedó conformada así:

Rosendo Eliseo Arrayales Terán (Presidente). María Dolores Retes Valenzuela (sindico propietaria) / Lágrima Rosass Reyes (suplente de síndica)

Regidor propietario / regidor suplente: Rodrigo González Enríquez / José Humberto López Vega, Norman Yazmín Valenzuela Contreras / Florencia Zavala García, Rafael López Evans / Kevin Leyva Borboa, Cristina Ma. Márquiez Overlie / María Alicia Gómez Guerra,Joel J. Ibarra Murrieta / J. Rogelio Valenzuela Lugardo, María Gloria Cuevas León / Daniela S. Castro Cota, Pedro A. Beltrán Vázquez / J. Pedro Orozco Vázquez.

Tambien Luz del Carmen, López Félix / Yolcocxin América Morales G. J. Alberto Murillo Valencia / Sergio Mendoza Rivas, Alejandrina Garay Osuna / A. Sofía Esquer Rojo, Edgar A. Estrella Villarreal / J. Abelardo Flores Valdez y Leticia B. Ontiveros Flores / Anany Viyaman Parra, todo ellos y ellas excelentes propuestas a considerar el 6 de junio.

Candidatos a diputados locales: Ing. Esthela Verdugo – Distrito 15, Lic. Anayansi Gutiérrez – Distrito 16 e ing. Abraham Montijo – Distrito 17

Candidato a diputado federal Distrito 06: Leonel Reyes Leyva.

SIRI SALIDO SE REPORTA LISTO

Quien se reporta listo para el arranque de su campaña, es el candidato del Partido del Trabajo a la Alcaldia de Cajeme, el exdiputado Orlando Siri Salido, quien a las 8:30 am ofrecera un desayuno a los medios de comunicación en un restaurant cercano a las oficinas del partido y a las 10:30 una conferencia de prensa a las 12:30 en uno de los salones del Yori Inn, para de inmediato reunirse ahí en otro salon con su equipo de trabajo.

Por lo que se refiere a los demas candidatos, el independiente Rodrigo Bours, Anabel Acosta, Fidelito Covarrubias y Abel Murrieta ayer tarde darian a conocer sus respectivas agendas de inicio de campaña, ha, Rodrigo instalo su comité de campaña en un local de la avenida Mayo entre Jalisco y Sufragio; tambien los candidatos a diputados locales darian a conocer ayer tarde lo de sus arranques de campaña.