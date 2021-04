Compartir ! tweet





A la baja en popularidad –y con pésimos resultados en seguridad pública, actividad económica, salud y educación—López reconoce en su “Mañanera” que los candidatos de la 4-T rumbo a la próxima Legislatura Federal andan en un 47% de aprobación contra el 53% de la oposición

Ricardo Bours Castelo sigue creciendo en preferencias, ubicándolo prestigiadas encuestadoras nacionales entre un 17 y un 22%, y aguas, de crecer más esto será una elección de tres y no de dos, como lo hemos reiterado aquí en Política Regional

Rebelión en la granja de la 4T en Sonora. Vaya sorpresa que dieron los dirigentes del PT, que si bien es cierto reconocieron que van juntos en la candidatura de Alfonso Durazo, en el resto van con sus propias cartas, pero, bajo cuerda la consigna de Ana Gabriela Guevara es no votar por él. Esto puede dividir el voto, quiérase o no

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Los numeros para lograr la mayoria calificada en la proxima Legislatura Federal nomas no le dan, no tanto a Morena sino a Lopez, y en ese sentido, en Presidencia deben pensarlo muy bien, porque los números no dan igual que antes. Con todo y que Mario Delgado, dirigente de Morena, en sus spots en forma desesperada presume lo que ha “regalado” el gobierno de “ya saben quien”, sus puntuaciones están cayendo.

Con 60% de aprobación –y con tendencia a seguir bajando–, para el tabasqueño es riesgoso intentar un auto golpe de estado legislativo y aprobarse una ampliación de mandato en el 2024 –que ya le llaman “prorroga- no deja de ser una reelección, a menos, claro, de que en las elecciones Morena arrase y logre mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la mayoría de congresos locales, alcaldías y gubernaturas.

Entonces otro gallo puede cantar, en tanto, mejor que sigan con sus globitos sondas hasta darse cuenta que si el horno está para bollitos, y el mismo presidente electorero que tiene al pais sumido en crisis como la e seguridad, economica, la salud y educación –nada le sale bien, lo agrava todo–, reconoce que las preferencias de su inventito Morena son del 47 por ciento contra el 53 por ciento de la oposición, y lo exhibio en su “mañanera” de esta semana.

Rebelion en la granja de la nefasta y destructora 4T, pues vaya sorpresa que dieron los dirigentes del Partido del Trabajo en Sonora esta semana, que si bien es cierto reconocieron que van juntos en la candidatura de Alfonso Durazo y hasta van a sus eventos publicos, en el resto van con sus propias cartas, y en todos los municipios donde son competitivos como Cajeme y Guaymas.

Luego entonces, se volverán competencia y en algunos casos huesos duros de roer, como va a pasar en Cajeme, donde bajo cuerda Ana Gabriela Guevara le ha dado indicaciones a sus representantes que asistan a los eventos publicos de Durazo, pero que corran la voz de votar por Ernesto Gandara o en todo caso por Ricardo Bours, pero por Durazo nanay!

Y eso ya es casi publico y notorio, en ese sentido, en Cajeme la “linea” es votar solo por su candidato a la Alcaldia, Orlando Siri Salido, en el resto de las posiciones por otros partidos, por ejemplo, por el Distrito 06 puede ser por Omar Guillen (PRI-PAN-PRD) o por Eduardo Flores (MC) y en los distritos locales, y muy en especial en el 16, por Armando Alcala.

Y en Guaymas, en donde Rodolfo “fofo” Lizárraga sin duda es uno de los candidatos con más posibilidades del triunfo y que fácil puede desplazar a Karla Córdova designada por Morena, para que vean que la cosa va en serio, el candidato a alcalde de Hermosillo, José Celaya, se le tiró a la yugular a Célida López que va por Morena y aliados.

Entonces, ¿Qué pasó aquí? Porque tanto desamor de la noche a la mañana. Esto puede dividir o diferenciar el voto, quiérase o no. En fin, cosas de familia, pero mejor hay que preguntarle a la gacela de Nogales.

Y en mas de candidato y preferencias electorales, Ricardo Bours Castelo sigue creciendo, estando ya entre el 17 y 22% de las preferenciales electorales rumbo a la gubernatura de Sonora, y no en balde en varias ocasiones aquí en esta Politica Regional hemos reiterado que esto se va a cerrar y sera una eleccion de tres.

Sin descartar que pase lo de Nuevo Leon, donde el candidato de MC, Samuel Garcia ha brincado desde un cuarto lugar hasta llegar a la cima, 32% contra el 28% del candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD y un lejano tercer lugar de la morenista con el 17% luego de haber lidereado las encuestas, y porque esto no podria pasar en Sonora?

LE HIZO JUSTICIA LA 4T: Antes se decía que a quien le daban un buen puesto que le había hecho justicia la revolución, pero ahora es la 4T, Tal es el caso del huatabampense Octavio Almada, hombre de las confianzas del presidente Andrés Manuel López Obrador quien acaba de ser designado nuevo comisionado nacional de Pesca en el país.

Este es un cargo de mucha responsabilidad porque tiene que lidiar con un sector no solo importante, sino con reflejos internacionales, seguramente lo nombró su jefe para que ponga orden, porque en ese puesto se presta para muchas maromas, bien por Octavio quien demuestra que si está en el ánimo de su jefe y seguramente saldrá adelante y con ello tendrá méritos para escalar nuevas y altas posiciones.