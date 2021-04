IMSS reabre a nivel nacional servicios médicos que disminuyeron a causa de la pandemia de COVID-19

Compartir ! tweet





Se priorizaron procesos para fortalecer cirugía y medicina de alta especialidad.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reabrió el fin de semana atenciones en cirugía general, oncología, ginecología, oftalmología, entre otros, con lo cual comenzó la recuperación de sus servicios médicos que fueron disminuidos a causa de la pandemia de COVID-19.

En el marco de la Nueva Normalidad derivada de la emergencia sanitaria, la atención médica especializada se realizó en las 35 Oficinas de Representación estatales y participaron las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), y se cumplió con estrictos protocolos de seguridad e higiene para salvaguardar la salud de los pacientes y el personal médico.

En cada proceso médico se siguieron las recomendaciones de las autoridades de salud: mantener la sana distancia, uso de cubrebocas, lavarse las manos con agua y jabón o aplicar gel con base de alcohol al 70 por ciento.

Para garantizar una recuperación efectiva de atenciones en salud, se priorizaron procesos para fortalecer cirugías y consulta de medicina de alta especialidad.

El fin de semana del 16 al 18 de abril se realizaron dos mil 891 cirugías; 12 mil 120 consultas de especialidad; 79 mil 143 consultas de Medicina Familiar; tres mil 69 mastografías; siete mil 920 exploraciones clínicas de mama; 17 mil 302 detecciones de Diabetes Mellitus; 21 mil detecciones de Hipertensión Arterial; y dos mil detecciones de cáncer cérvico – uterino.

De igual forma, se concretó la procuración y trasplante de órganos en hospitales de segundo y tercer nivel. En el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Querétaro especialistas del Seguro Social obtuvieron un corazón, hígado, riñones y córneas; mientras que en el HGR No. 1 de Orizaba, Veracruz fueron donados riñones y córneas.

Derivado de estas donaciones se realizaron trasplantes en las UMAE Hospital General de La Raza; Especialidades No.25 de Monterrey, Nuevo León; Especialidades No.14 de Veracruz; y Hospital de Pediatría de Jalisco, entre otros.

En la recuperación de servicios de salud participó personal IMSS con el objetivo de poner a disposición servicios médicos de alta especialidad y garantizar la atención médica y seguridad social de la población.

Se prevé continuar con la atención de padecimientos no COVID y avanzar con la recuperación de servicios médicos entre el 14 y el 16 de mayo a nivel nacional, y posteriormente continuarlo del 11 al 13 de junio.