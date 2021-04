Politica Regional

Compartir ! tweet





En el medio político hay preocupación porque de nuevo se vislumbra una posible fisura en el sólido bloque del Clan Bours del sur del estado, el principal grupo empresarial de Sonora; cuestionan al Senador Arturo Bours por ponerse del lado de Alfonso Durazo y agredir a Ricardo sin importar los lazos de sangre y sociedades en los negocios

El enfrentamiento entre Ricardo Bours y Alfonso Durazo en las redes sociales escaló más allá de los clásicos dimes y diretes entre candidatos, al sumarse a favor del candidato de Morena el senador Arturo Bours, poniendo como dado a su primo y abanderado de Movimiento Ciudadano

Sigue tomado el Comité Estatal de Morena en Hermosillo por la Asamblea Popular Estatal que encabeza la Lic. Juanita Martínez Matuz, de Cd. Obregón; exigen quitar las candidaturas de Javier Lamarque y Graciela Martínez a la Alcaldía y a la diputación federal del VI Distrito por la imposición en que las lograron

Entraron en el terreno de descalificaciones personales y ataques directos, ya en alguna ocasión, precisamente por la precandidatura de Ernesto Gándara se dio un rompimiento entre Ricardo y Eduardo su hermano, y no hubo resultados positivos, porque el PAN aprovechó y ganó la gubernatura.

Además, esta diferencia por proyectos electorales los mantuvo separados por mucho tiempo, hasta que al parecer hubo una reconciliación, al pesar más la seguridad del clan y la sangre, que los diferendos políticos.

VA DE NUEVO: A pesar de esa amarga experiencia, de nuevo se vuelve a presentar otra amenaza de ruptura, pero ahora es posible que no sea entre hermanos, sino también entre primos, como ha sucedido antes. Este grupo financiero y político tiene un gran peso en Sonora, pero sobre aquí en Cajeme, y verlos confrontados puede ser complicado para el escenario electoral de la entidad.

Ricardo va por su propio proyecto y le va bien porque gane o no, tendrá una fuerte estructura política bajo su mando, seguramente con alcaldías, regidurías y diputaciones, Rodrigo tiene el suyo para Cajeme, en donde enfrenta al grupo y partido de Ricardo, Eduardo, dicen que sigue empeñado en su confrontación con Ernesto Gándara y ahora entra en el juego el primo Arturo Bours, senador por Morena y obligado a la defensa de su candidato.

CUMBRE FAMILIAR: Según se ve desde fuera, de nueva cuenta urge una cumbre familiar para definir estas situaciones, porque de continuar las descalificaciones familiares, va ser otro choque de trenes.

Sin duda el que ahora debe actuar como fiel de la balanza es Javier (Javiercito para los amigos) Bours, quien tiene el liderazgo del clan y por fortuna para ellos, no le interesa la política sino solo su familia, apoya a todos los hermanos y primos, pero sin duda que debe de preocuparle esta confrontación.

Los que conocemos a Javier sabemos que es un hombre sereno, ecuánime y que no se deja llevar por arrebatos, igual que su hermano Gerardo, toma partido por su familia, pero no por partidos o corrientes políticas, caray, hasta dicen que el Senador Bours lo que pretende es venirse de candidato a la alcaldía de Cajeme, dejando afuera a Javier Lamarque.

Además, es quien le dado el enorme impulso que tienen actualmente empresas líderes como Bachoco y Megacable. Sin duda, creo que habrá una convocatoria a conciliación antes que la sangre llegue al río, estar enfrentados y divididos no rinde dividendos para nadie, solo para sus adversarios y competidores.

En ese entorno, y mas en concreto en el asunto Arturo-Ricardo, dicen que quien estaría inflando la hoguera ofreciéndole –presuntamente información al senador—seria un reportero que la hace de jefe de prensa de Anabel, eso dicen en los cafés políticos, bueno, si así fuese, seria porque Ricardo no se lo llevo a su campaña, pero bueno, este día trataremos de hablar con el.

SIGUEN TOMADO EL EDIFICIO ESTATAL DE MORENA

Integrantes de la llamada “Asamblea Estatal Popular”, mantienen tomadas desde la noche del sábado y hasta ayer martes las oficinas generales del Comité Estatal de Morena en Hermosillo, tras declararse en sesión permanente por rechazo al proceso en la designación de candidaturas en Sonora.

La manifestación por parte de la Asamblea Popular de Morena, se lleva a cabo al no estar de acuerdo en la forma en que se asignaron 31 candidaturas en alcaldías, diputaciones federales y locales, y aunque en Huatabampo se logro bajar la imposición del hermano de Pancho Vazquez como candidato a la alcaldia, eso no ha sido suficiente.

La licenciada Juanita Martínez Matuz, aguerrida morenista de Cajeme y consejera estatal del mismo partido, dijo ayer que ademas ya interpusieron la denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ya que se violentaron los artículos tres y seis de los estatutos internos, al no respetar la antigüedad de militantes para la asignación de candidaturas.

Con miles de firmas y copias de credenciales de elector y tambien con copias de las credenciales del partido, exigen tanto al Comité Nacional como al Estatal, que anulen “la imposición” de las candidaturas de Javier Lamarque Cano y de Graciela Martinez, como candidato a la Alcaldia de Cajeme y a Diputada Federal, respectivamente, “por haber pasado sobre la voluntad de la mayoria de la militancia”.

El delegado del Comité Nacional de Morena; Jesús Valencia, justificó que las candidaturas se dieron en base a una alianza con otras fuerzas políticas, para lograr la mayoría en los diferentes puestos de elección popular, sin embargo, eso no ha apaciguado el malestar y enojo de muchos cuadros morenistas en varios municipios de la entidad, situación que, han advertido, podria afectar la campaña y la votacion del candidato a gobernador Alfonso Durazo.

QUE LAMARQUE SE PUSO GRAVE

De ultimo momento, trascendio ayer ya tarde, que Javier Lamarque Cano fue internado en la Clinica Hospital San Jose, de Ciudad Obregon, ya que al parecer se puso delicado de salud por el Covid-19, de ahí que desde principios de la semana pasada se mantenia confinado en su vivienda particular, según lo habia informado el mismo en redes sociales.