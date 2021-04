Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

¡En Cajeme critican al “Borrego” Gándara, el mismo discurso una campaña gris que no prende, mal asesorado, distraído, mal informado, la falta de un discurso duro con huevos lo está dejando muy mal parado al “Borrego” y lo peor dejándole todas las decisiones al “maquiavélico” del “jorochi” del Memo un pobre politiquillo que no resuelve nada, y si sabe tirar la piedra y esconder la mano, la gran verdad no le auguran mucho éxito al “Borrego” y compañía en su triste, gris y apagada campaña!