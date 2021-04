Compartir ! tweet





El huatabampense y hombre de todas las confianzas del Presidente López Obrador, Octavio Almada Palafox, es el nuevo Comisionado nacional de Conapesca; excelente y atinada decisión a decir del sector pesquero del sur de Sonora!

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Por cierto, frente a las crecientes y frecuentes sospechas respecto a la soterrada alianza entre MORENA y el Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours Castelo escaló los niveles de confrontación con Alfonso Durazo Montaño, en lo que consideramos un esfuerzo del empresario cajemense de deslindarse de esa artimaña e incluso, dejar en claro que si Dante Delgado se puso otra vez de pinicuchi ante López Obrador, a él no le han avisado.

Pero de todas formas, persiste la percepción de un pleito arreglado que amenaza con daños imprevistos por los protagonistas, destacando en todo caso las graves acusaciones lanzadas por el empresario cajemense en contra de Durazo Montaño, que no son otras que las que son de dominio público: que el candidato de MORENA tiene ligas con el crimen organizado, ahora con el agregado de que durante su gestión como secretario de seguridad no pasó los exámenes de control y confianza.

No es nada nuevo lo que dice Bours Castelo respecto al enviado de Palacio Nacional y el que éste se haya enganchado y responder los señalamientos, muestra su urgencia de un relanzamiento de su campaña, toda vez el tobogán en que se encuentra y es por eso que se señala como patiño al aspirante del MC, al prestarse a ser la plataforma y personificar el canillazo que requiere el chilanguito para recuperar la tendencia positiva en las encuestas.

O a la inversa, según los cánones, el propósito del presunto puntero es impulsar a su patiño en lejano tercer lugar, con el fin de que salga del estancamiento en que se encuentra, para que cumpla con su comisión de minar el capital electoral de un Borrego que está por rebasarlo o ya lo rebasó.

No creemos que las cosas lleguen a mayores ni que resulte algo del amago del dirigente de MORENA, Adolfo Salazar Razo de interponer una denuncia ante las autoridades electorales por lo que dice son difamaciones, y mejor no debiera hacerlo, porque capaz que le resulta peor, toda vez los hechos, eventos y antecedentes, que fundamentan las sospechas de la cercanía de su amo con la mañosada.

Pues mientras sus circunstanciales adversarios se tiran con la bolsa de las pinturas, neceser y avientan manotadas, Ernesto Gándara Camou no se distrae y se mantiene en un contexto de civilidad propositiva, sin caer en provocaciones que Durazo le arma por interpósitas personas ni en las que esporádicamente le lanza Bours Castelo, quien por lo visto tiene un sentido muy frágil de la amistad.

Es que por mucho tiempo el aspirante anaranjado insistió en su amistad y afectos hacia “El Borrego”, de quien fue hasta su aliado en un par de etapas de su carrera política y por eso nos extraña a sobremanera como esa presunta amistad y afecto se ha trastocado en referencias nada amistosas y hasta insultantes hacia el abanderado de la Alianza Va Por Sonora, quien por su parte opta por irse en contra del dueño del circo, pero sin aspavientos ni groserías.

En lugar de descalificar con exabruptos a Bours Castelo o a Durazo Montaño, “El Borrego” conceptualiza sus referencias críticas al régimen cuatroteista, como cuando apunta que carece de fundamento la versión de que a Sonora le fuera muy bien con un gobernador amigo del presidente y pone ejemplos que demuestran todo lo contrario o como cuando ridiculiza a la socorrida muletilla presidencial “la mafia del poder” al señalar que dicha mafia está asociada y en estrecha cohabitación con López Obrador en sus diversas megaobras.

Respecto a Bours Castelo, “El Borrego” se ha mantenido sin réplica a sus frecuentes alusiones nada amistosas y si bien sabemos del recio carácter del empresario cajemense, seguramente debe ser desesperante el que luzca sumamente lejana la posibilidad de lograr el tercio mayor en la elección por la gubernatura, pero eso a que deje ver su débil concepto de lo que representa ser amigo de alguien, es otra cosa. En fin, escarceos electorales.

OCTAVIO ALMADA, NUEVO COMISIONADO NACIONAL DE CONAPESCA

Por lo demás, excelente noticia resulta el que el sonorense Octavio Almada Palafox haya sido nombrado Comisionado Nacional de Pesca, luego de que a lo largo de la gestión de López Obrador estuvo en la línea de fuego como ayudante, guardián, escolta o guarura, cuando la luna de miel y el bono democrático están por concluir y se avecinan condiciones más riesgosas en el entorno presidencial.

A Octavio lo conoce desde hace muchos años nuestro Jefe y Amigo, Catarino Villegas Alvarado, y que mejor que ahora esa relación será más frecuente para beneficio de los miles de pescadores, sobre todo de los de ribera y bahía, y vaya que el bueno Octavio sabe y conoce que como pocos Catarino en este sector se las sabe de todas todas como Presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Estado de Sonora.