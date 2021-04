Vacuna CanSino: Datos, eficacia, contraindicaciones y posibles efectos

Compartir ! tweet





Conoce todo lo relativo a la vacuna china de CanSino, con la que México vacunará a todos sus maestros y trabajadores del sistema educativo

La vacuna china de CanSino fue elegida por México para inmunizar a todos sus maestros y trabajadores del sistema educativo.

Esta vacuna, de una sola dosis, será aplicada a más de 3 millones de personas para permitir el regreso a clases en el país en medio de la pandemia de coronavirus.

La vacuna está indicada para la prevención de covid-19 causada por el virus SARSCoV-2, a través de la inmunización activa, en personas de 18 años y más.

El esquema de vacunación consiste en una sola dosis de 0.5 mL, aplicada por vía intramuscular en el músculo deltoides del brazo de menor uso.

No se ha determinado si a futuro, se requerirá de la aplicación de algún refuerzo, por lo que el esquema se considera actualmente de dosis única.

¿CÓMO ESTÁ HECHA?

La vacuna de CanSino está elaborada a partir de la plataforma de virus vector adenovirus.

Fue diseñada por el Instituto de Biotecnología de Beijing y CanSino Biologics Inc. y utiliza como vector al adenovirus-5 (Ad5) no replicante, el cual porta el gen que codifica para la proteína S del SARS-CoV2.

La vacuna induce respuesta inmune, generando anticuerpos neutralizantes específicos contra las proteínas RBD y S, después de 14 días posteriores a la vacunación, con un pico máximo al día 28.

La respuesta inmune, además de estar medida por anticuerpos, cuenta con la participación de la respuesta de células T CD4+ y CD8+

CARACTERÍSTICAS DE LA VACUNA

Principio activo: Adenovirus no replicante Ad5-nCoV ≥4×1010 partículas virales (PV)

Aditivos: 25 mg de manitol, 12.5mg de sacarosa, 0.1 mg de cloruro de magnesio, 1.5 mg de cloruro de sodio, 0.30 mg de N-(2-Hidroxietil) piperazina-N´- (ácido 2- etanosulfónico), 0.05 mg polisorbato 80, 0.75 mg de glicerol y 459.8 mg de agua para la fabricación de inyectables.

La vacuna no contiene adyuvantes ni conservadores.

¿CÓMO SE CONSERVA?

La vacuna puede mantenerse durante 12 meses en condiciones de refrigeración

habitual entre 2 y 8 grados centígrados.

¿CUÁL ES SU EFICACIA?

Los resultados del análisis intermedio del ensayo clínico de Fase III, mostraron que la vacuna tiene una eficacia general del 68.83 % para la prevención de todas las infecciones sintomáticas de covid-19, 14 días después de la vacunación y 65.28 % 28 días después de su aplicación.

Adicionalmente, la vacuna de CanSino tiene una eficacia del 95.47 % para la prevención de enfermedad grave 14 días después de la vacunación y 90.07 %, 28 días después de su aplicación.

CONTRAINDICACIONES:

La vacuna está contraindicada en personas con antecedentes de reacción alérgica grave, tipo anafilaxia y alergia a cualquier componente de la vacuna.

Está contraindicada en personas que recientemente hayan presentado covid-19 y aún no se recuperen.

Hasta el momento y de acuerdo con la evidencia científica disponible, se debe diferir 90 días la vacunación contra SARS-CoV-2, en individuos que hayan recibido plasma convaleciente previo a la vacunación.

Personas en estado de embarazo y menores de 18 años: Debido a que, en los ensayos de esta vacuna, no fueron incluidos, no se tiene información sobre la vacunación a niñas, niños, adolescentes menores de 18 años y personas en estado de embarazo, por lo que por ahora esta población no será incluida en la vacunación rutinaria contra COVID-19 con este tipo de biológico.

Aunque la información actual disponible es insuficiente para evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna durante el embarazo, resulta ser improbable que los componentes de la vacuna supongan un riesgo para la embarazada y el o los productos de la concepción, considerando que la vacuna no contiene virus replicantes.

Por lo anterior, las embarazadas pueden tomar voluntariamente la decisión de ser vacunadas, con base en el riesgo-beneficio que aportaría la vacuna y la recomendación de su médico.

Personas que viven con inmunosupresión: La inmunosupresión no es una contraindicación absoluta, sin embargo, la respuesta inmune podría ser diferente a la presentada por personas inmunocompetentes, por lo que podrían vacunarse si no presentan las condiciones descritas anteriormente.

La empresa que manufactura este biológico, recomienda que las personas con antecedentes de asma, enfermedad y fase agudas de enfermedades crónicas sean evaluadas por su médico tratante, considerando el riesgo-beneficio de su aplicación.

EFECTOS SECUNDARIOS

Los eventos adversos reportados en los ensayos clínicos hasta ahora fueron en su mayoría leves o moderados.

Las reacciones adversas dentro de los 28 días generalmente no fueron graves y se resolvieron en un corto periodo de tiempo (no más de 48 horas).

Las más frecuentes fueron: dolor, enrojecimiento, induración, inflamación y prurito en el sitio de aplicación, en menor frecuencia, sangrado en el sitio de inyección.

Las reacciones adversas sistémicas más frecuentes fueron fiebre, mialgias, fatiga, cefalea, náuseas, diarrea, artralgias, tos, odinofagia, vómito, disminución del apetito, mareo, cambios en las mucosas y prurito, en menor frecuencia, hipoestesias, desórdenes funcionales gastrointestinales, inflamación de articulaciones, somnolencia y síncope.