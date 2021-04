Registra Sonora primer día sin muertes por COVID-19, desde mayo de 2020: Salud

Compartir ! tweet





• Llama Secretario de Salud a no caer en exceso de confianza y seguir realizando medidas sanitarias contra contagios.

Hermosillo, Sonora; abril 18 de 2021. Por primera vez en casi un año de que no se presentaran muertes por COVID-19 en Sonora, este domingo se tuvo el reporte de cero fallecimientos por el virus en la entidad, situación que debe alentar a la población a seguirse protegiendo de los contagios, indicó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora puntualizó que desde mayo de 2020 no se tenía un día con cero muertes por Coronavirus; sin embargo, dijo, ello no debe ser motivo para que la población relaje los cuidados, al contrario, debe motivar a que se sigan realizando las acciones como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y respeto a la sana distancia.

‘’Eso es una excelente noticia, ojalá todos los días fueran así, Pero la realidad es otra y te pido que la reflexiones. La verdad es que este enemigo cruel y despiadado no se ha ido, ni se irá en los próximos meses’’, enfatizó.

El funcionario estatal recordó que al día de hoy se acumulan en la entidad 71 mil 730 casos de Coronavirus en la entidad y se mantiene la cifra en 6 mil 168 muertes y que Anticipa sigue brindando atención a todo sospechoso a la enfermedad a través de las 18 unidades con las que se cuenta en la entidad.

‘’Por favor, no caigas en esta trampa del COVID, no le creas, si te descuidas vendrán más muertes, habrá más pérdidas que lamentar. Por las personas que se nos adelantaron a causa de este enemigo cruel y despiadado, en su memoria, usa cubrebocas, lávate las manos y guarda la sana distancia’’, subrayó.