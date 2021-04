Compartir ! tweet





Tanto en Hermosillo como en Ciudad Obregon hay molestias de sectores empresariales y de la sociedad civil, que se quejan de que Alfonso Durazo ha sido secuestrado por parte de su estructura de campaña, no dejan que nadie se acerque para presentarle propuestas, incluso, obligan a sus operadores a romper pactos y acuerdos, metiéndole cizaña al candidato

Hasta ahorita no ha habido una sola iniciativa aprobada por los “legislineadores” federales Morena que no tenga que ver con dar mayor control al gobierno central, todas llevan la intención de centralizar el poder y acabar con cualquier signo de oposición o de contrapeso político

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Asi es, hay quejas de quienes creían estar cerca en lazos de amistad que ahora simplemente quedaron en calidad de simples “conocidos”, son demasiados, dicen, los que están tomando decisiones que le corresponderían tomar al candidato, y todo eso le estan restando simpatias al de Bavispe, a quien tampoco le ayuda mucho su estilo de tratar a la gente, bueno, Alfonso siempre ha sido, no cambia.

Todos confiados en que la marca del partido Morena va a resistir y que las encuestas no se moverán a como están ahora, esto, aleja a aliados y afiliados, el problema, que si no corrigen esta actitud a tiempo, va a llegar el día en que no haya reversa, como tampoco le ayudan mucho las “encuestas” de escritorio en una oficina de Palacio Nacional tipo “cuarto de guerra” que lo ponen siempre arriba con alrededor de 10 puntos, encuestas pagadas en medios como El Heraldo de Mexico, El Universal y El Financiero, y las que yo no les creo.

POCO PLANCHADO: Otro detalle que advierten al candidato de Morena al gobierno de Sonora, es que hay operadores que en los eventos ponen su agenda, mueven a sus consentidos y no planchan los temas, lo acabamos de ver aquí en Ciudad Obregon en donde se reunió con líderes de cámaras empresariales, la queja fue que no les abrieron el micrófono, Lo mismo ha pasado en otros eventos uando es la gran oportunidad para que pueda convencer en corto, que es lo que mejor se le da.

Como que tendrán que hacer una severa autocrítica, una revaluación de la campaña y pegarle una sacudida a la carreta para que se acomoden bien las calabazas, dicho todo esto de buena fe, sin el afan de molestar o golpear, pero bueno, esto se lo voy a plantear a mi amigo Andres Salas Sanchez, a quien su amigo Alfonso Durazo le entrego el jueves en Hermosillo el nombramiento de Coordinador Territorial en Cajeme.

Donde las cosas siguen igual, o peor, es en cerrado circulo Amlo-Morena-4T, pues hasta ahorita no ha habido una sola iniciatiDonde lava aprobada por los legisladores de Morena que no tenga que ver con dar mayor control al gobierno central, todas llevan la intención de centralizar el poder y acabar con cualquier signo de oposición o de contrapeso político.

Entonces ¿Por qué creer que aprobar una nueva ley para obligar a los usuarios de telefonía celular a dar todos sus datos personales, incluyendo los biométricos, sea con fines de combatir la delincuencia? Por favor, argumentan que uno de cada cinco delitos son extorsiones telefónicas.

Pero no dicen que las extorsiones salen de los penales del país, bastaría con anular la señal.

Ahora con esta nueva disposición se tienen que entregar muchos requisitos para poder operar un celular, desde la identificación oficial y el CURP, hasta los datos biométricos como son huella digital, fotografías del rostro, registro del iris, lo malo que estos datos primero quedarán en las empresas telefónicas que tienen demasiadas fugas.

Y si no, dígame cuantas promociones a su número personal les llegan todos los días, sin hablar de encuestas y campañas electorales, y luego, las tendrá el Padrón Nacional de Telefonía Móvil que estará a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y desde luego este es el primer paso para el control total de la comunicación en el país,al rato veremos una ley mordaza para redes sociales.

Y al final, control total como pasa en China o Cuba.

TOTALMENTE VIOLATORIO: El académico y analista Diego Valadez dijo en sus redes sociales en torno a este decreto que: “Obligar a las personas a poner sus datos biométricos a disposición de empresas privadas, como requisito para recibir un servicio de comunicación, viola la Constitución en perjuicio de nuestros derechos humanos. La mayoría del Senado se equivocó. Es muy lamentable”.

Pero bueno, recuerden que los legisladores de Morena están ahí para escuchar y acatar sin quitar una coma de lo que mande palacio nacional. Esto huele mal desde un inicio, porque a la delincuencia no se la ha tocado un pelo. De modo que no van contra ellos. Saquen ustedes sus conclusiones.

Sumen a este nuevo decreto lo que anda haciendo la Fiscalía General de la República, que según el periódico El País, entre 2019 y 2020 adquirió equipo para poder espiar las redes sociales, s equipo israelí que no creo que solo esté usando para vigilar a los malandros, porque de ser así, otro gallo cantara en el control de la violencia en el país.

El periódico español da pelos y señales de como usaron la empresa Neolinx, de México, que también vendió equipo de espionaje al gobierno de Peña Nieto, este equipo puede hacer una búsqueda simultánea a 255 mil cuentas todos los días, y de acuerdo a los pedidos de transparencia, son muchos más de los que han sido autorizados por el Poder Judicial.