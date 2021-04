Marea Brava

Compartir ! tweet





UNA POLITICA MUY RECONOCIDA DE CAJEME, se presentó a una reunión de mujeres con el COVID 19 a todo lo que da, en apoyo al candidato de Morena, Dr. Alfonso Durazo Montaño, cosa que llamó bastante su presencia en ese evento, porque se supone que su contagio había sido anunciado por su propio esposo (Otro político), quien dijo públicamente que los dos se encontraban confinados en su domicilio para cumplir con los protocolos de salud y así evitar el contagio de la pandemia con otros ciudadanos…- UNOS OPINAN.

UNA CAMPAÑA FUERTE y bien estructurada es la que trae el candidato a la gubernatura de Sonora, Lic. Ernesto “El Borrego” Gándara, de la Alianza Va Por Sonora, pues se reunió nada menos que con los más fuertes del sector empresarial y del sector de la agricultura en la capital sonorense (Hermosillo), con quienes se dijo, se están tomando las mejores acciones operativas de la política para lograr el triunfo electoral de este próximo 6 de junio…- Los nombres de los altos corporativos que se suman a esta contienda electoral a favor de El Borrego Gándara, son: Carlos Gaspar Iberri, Agustín Baranzini, Eugenio Bay, Juan Alberto Laborin, David Acosta, Alejo Bay, Iván Platt, Francisco Tapia, Jorge Mazón, Marcos Molina, Enrique Mazón, Marco A. Camou, Juan A. Castelo, German Neninger, Héctor E. Licona, Luis Antonio Loredo, Jorge Quirós, Luis del Grande, Adrián Camou, Francisco Tirado, Francisco Ciscomani, Alejandro Molina, entre otros tantos más, de los más selectos que promueven y generan un impresionante desarrollo económico para el estado de Sonora, quienes son generadores de miles de empleos que benefician a los ciudadanos de esta capital sonorense…-

TODOS LOS SECTORES se están sumando al proyecto político de La Alianza Va Por Sonora, lo cual, demuestra que todos están en suma para llevar a la silla de gobierno a Ernesto “El Borrego” Gándara, porque es la mejor opción para que a Sonora le vaya bien, ya que las propuestas del candidato, los han convencido de que juntos, lograran el triunfo electoral de este 6 de junio…- ¡AGUAS! …- EL PODER DE TODA esta gente, es de respeto, porque todos son parte del desarrollo de Hermosillo y son quienes generan el empleo en la capital sonorense…-

UNOS OPINAN que lo que quieren es causar lastima entre los ciudadanos, para así llamar la atención de los votantes que no les quieren, porque ni su propia militancia les quiere como políticos y como candidatos a un puesto de elección popular, porque las imposiciones, están causando REPULSION con los simpatizantes y los ven como oportunistas de la Cuarta Transformación que viene entregando por todos los estados del país, Mario Delgado y Jesús Valencia, por órdenes de la MANO QUE MECE LA CUNA…- IGUAL, no se vale que jueguen con estos males, simulando lo que no tienen, porque se pueden ganar con más odio el rechazo que sienten hacia ellos, y la perdida del respeto ciudadano, al pretender jugar con su estado de salud públicamente….-

POR OTRA PARTE, les informo que las campañas del DR. Alfonso Durazo Montaño, han sido las más tranquilas en Cajeme, pues los anarquistas que aparecieron en sus primeras giras de trabajo gritando palabras altisonantes y amenazadoras contra algunos funcionarios de la actual administración de Cajeme, ya no aparecieron, porque parece ser les tocaron vacaciones, o, se los llevó Rosendo Arráyales Terán en su licencia que solicitó por 65 días, para ausentarse y preparar su campaña electoral a la alcaldía de Cajeme, porque con la suma de su equipo de 10 personas logrará el triunfo electoral de este próximo 6 de junio…-

NO HAY QUE OLVIDAR, que tanto Arráyales Terán, como algunos integrantes de este grupo de agitadores, se encuentran en expedientes de investigación de la FGJE, para que respondan por algunas acusaciones que les hicieron algunas regidoras y funcionarios de Cajeme, las cuales, de un momento a otro, se les citará a comparecer para que respondan por tales imputaciones que les formularon en tiempo y forma…- ¡AGUAS!………-

ME HUBIERA GUSTADO “El Tocho” Méndez como candidato a algún puesto de elección popular, por el partido que fuera, porque jala más gente que otros políticos que no tienen el carisma que se ocupa para estos menesteres de la política…- ESTO LO DIGO, porque MIRE que en pocos metros, sé le arremolinaron varias líderes sociales, jóvenes y adultos mayores, para tenderle la mano amiga, por haber recibido tanto apoyo de su parte, cuando fue Diputado Local, Agente Fiscal del estado y un destacado altruista que les ha apoyado sin interés alguno a los más necesitados. ESTOS SON LOS HOMBRES que se ocupan para sacar adelante a Sonora y a Cajeme, pero, YO SOY UN SIMPLE MENSAJERO que opina y redacta, quien es quien, para dar lo que nuestro municipo necesita para lograr lo que todos queremos…-

DESARROLLO Y OPORTUNIDADES………….- POR ULTIMO, les informo que en unos pocos días, daré a conocer una INFORMACION BOMBA, que retumbará hasta el centro del país, porque se dará a conocer la verdadera identidad de una, o, varias personas que se encuentran involucradas en un fraude millonario que dejó un mal sabor de boca a cajemenses que lo supieron en tiempo y forma, pero, parece ser, fueron silenciados amenazadoramente para que no dijeran nada por varios años, y ya se destapará la cloaca, porque estuvo al frente de la administración en ese tiempo el alcalde (¿…?) …- OCUPO el nombre, o, nombres de quienes participaron en este acto de corrupción, porque sin PRUEBAS NO PUEDO SEÑALAR A NADIE………..- ¡AGUAS! …- SI ERES ése, entrégate solo y la Justicia será benévola contigo…- Evita gasto y costos a la FGJE, y la condena penal se te puede reducir…- NO DESAPROVECHES ESTA OPORTUNIDAD………- HAY DESCUENTOS, cuando te entregas solo, ante cualquier autoridad. No se te olvide que la mesa de negociaciones es para eso……..- SUERTE.

