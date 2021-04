Compartir ! tweet





Amlo y Morena perderán la mayoría calificada en la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados al lograr, muy posiblemente, PRI-PAN-PRD y MC 219 diputados federales, de acuerdo a Integralia Consultores, ayer jueves

Y de andar arriba en preferenciales en septiembre del 2020 en 14 de 15 gubernaturas, mantiene la tendencia en 8 y hay empates técnicos en 3; incluso en Sinaloa donde Rocha Moya iba muy arriba, el proceso se está cerrando

En cuanto a Sonora, el prestigiado y creíble portal Dossier Político en base a sus miles de seguidores en todo Sonora, le daba ayer el 49.3% a Ernesto Gándara, el 36.0 a Alfonso Durazo y el 10.0 a Ricardo Bours; son 14 puntos difícil que Morena los remonte

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

De Septiembre del 2020 y hasta antes de iniciar formalmente las campañas, el partido oficial propiedad de AMLO, Morena, que aventajaba en 14 de 15 gubernaturas, solo mantiene la tendencia en 8, con una intencion del voto que marca empate en al menos otras tres, reportaba ayer el portal nacional de mucha credibilidad y calidad, SDPnoticias.

Aunado a ello, ayer mismo el tambien portal nacional de mucha credibilidad, Integralia, revelaba que Morena podria perder mayoria calificada en la proxima Legislatura de a Camara de Diputados, recordemos que estas son las elecciones mas importantes de Mexico porque, ademas de su consolidación del proyecto del Presidente o su contencion por parte del Congreso.

De acuerdo con el Reporte Electoral Integralia, Elecciones Federales y Locales 2021, elaborado por Integralia Consultores, consultora de asuntos politicos, ubicada en CDMX, Morena sera el partido mas votado, pero no como en el proceso electoral del 2018, sino que al lado de sus aliados perderan la mayoria calificada (2/3), pero lograran la mayoria absoluta (50%+1), como resultados, el Presidente perderala capacidad de enmendar la Constitucion.

Asimismo, la consultora señala que los principales factores que definian los resultados electorales son la popularidad del Presidente, aunque sera un factor menor respecto a 2018; el prestigio y los atributos de los candidatos, sobre todo a Gobernador y alcaldes; el desempeño de los gobiernos locales; y la coalición opositora PRI-PAN-PRD en 219 distritos y en 11 de las 15 gunernaturas que eligen gobernador.

Sin embargo, el proceso electoral de este año se da en medio de la pandemia por Covid-19, de manera que, a pesar de que la participación ciudadana es fundamental en estas elecciones, se podria deprimir el voto por miedo al virus,

Finalmente, las estimaciones actuales de Integralia Consultores indican que en ninguno de los casos se preve que Morena y sus aliados obtengan la mayoria calificada en la Camara de Diputados, pero los datos pueden cambiar de acuerdo con el desarrollo de las campañas y el proceso electoral.

Hasta ahí el reporte de Integralia de ayer jueves y al que habria que hacerle una aclaraciones y detalles que se les paso: El pesimo gobierno de Lopez tiro la economia al 0.5 por ciento en su primer año, cientos o miles de empresas cerraron por eso. Esto se agravo con el impacto del Covid-19 con el tambien pesimo manejo tanto en la contencion de la pandemia como en el manejo de la economia.

Amlo dejo morir a miles de empresas en todo el pais sin importarle las millones de personas que perdieron sus empleos; se habla de la popularidad de Lopez como atributo, pero no toman en cuenta los pesimos resultados, sobre todo en economia, donde el tabasqueño no lograria ni el 5% de aprobación; no se si en este trabajo de Integralia tambien se haya tomado en cuenta el voto de castigo que millones de mujeres le infligiran a Morena-Amlo.

GANDARA ARRIBA CON EL 49.3%

Finalmente en cuanto a las candidaturas a gobernador de Sonora, Dossier Politico, uno de los portales mas serios, importantes e imparciales de todo Sonora, en base a sus miles de lectores en toda la entidad, daba ayer jueves a Ernesto Gandara el 49.3% de preferencias electorales, el 36.0 a Alfonso Durazo, el 10.0% a Ricardo Bours, el 1.9% a Rosario Robles de Fuerza por Mexico y Zatarain y Galindo empatados con el 1.4%.

A la mitad del camino de las campañas a gobernador en Sonora, los ciudadanos no sienten pasión, entusiasmo ni encuentran razones para salir a votar este próximo 6 de junio, ante el escenario pandémico que se vive desde hace más de un año, coinciden periodistas.

“La gente ya no se interesa por quienes les prometen las perlas de la virgen; en el 2018 hubo un alto abstencionismo, en base a este escenario y con covid nos espera un escenario peor si no se prenden las campañas. No nos conviene ser indiferentes”, expresó Soledad Durazo.

Jesús Moreno objetó al decir que podría pecarse de centralista si se califica el sentir ciudadano sólo con el de los hermosillenses, cuando la realidad en otros municipios de Sonora es diferente al sentir apático de los capitalinos.

“El exceso de confianza de Alfonso Durazo y el bajo perfil de Ernesto Gándara no funcionan, no hay contrastes que le den sabor a la contienda; el único que va a golpear es Ricardo Bours, porque no tiene nada que perder”, concluyó Luis Alberto Medina.

Los periodistas dejaron en claro que no hay una elección con identidad y que los sonorenses solo salen a votar para castigar, premiar o por interés.