Compartir ! tweet





Raro, muy raro, ya van dos ocasiones en que Ernesto Gándara y Alfonso Durazo coinciden el mismo día en eventos en Cajeme. ¿Espionaje, dobles agentes en ambos equipos de campaña? No quieren dejarle solo la plaza a Ricardo Bours? El cajemense podría ganar aquí en su tierra

Los militantes y simpatizantes del PT en el Distrito 16 no van a votar por “su” candidato; lo harán por Armando Alcalá. Caro pagara Ramón Flores su traición a los petistas de ese Distrito haber bajado a Jaqueline Valenzuela, tampoco votarán por Durazo

Pues que la Paty Patiño no tenía Covid-19 y estaba en confinamiento médico en su casa como los anunció hace 2 días su esposo Javier Lamarque?; sabría eso Alfonso Durazo en el gran evento con mujeres de ayer, o no quiso la Paty dejarle ese logro a Margarita Vélez

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Ya hasta se ve raro, muyyy raro, eso de que coincidan juntos, pero por separado, en Cajeme, los candidatos a gobernador Ernesto Gandara y Alfonso Durazo, en giras muy de seguidas, o una de dos, o hay infiltrados tipo dobles agentes en ambos grupos para saber cuando uno prepara nueva gira por Cajeme para dejarse el otro venir.

Lo otro, que a lo mejor ante el crecimiento de Ricardo Bours Castelo aquí en su tierra no quieran –Alfonso y Ernesto—dejarlo seguir creciendo, pues podria ganar en su tierra el 6 de junio, faltando por ver si el del Motel Gandara o el “sierreño” de Bavispe quedan en segundo o tercer sitio, aquí en Cajeme, reiteramos.

No puede ser tanta coincidencia en las visitas el mismo dia tanto del candidato de la Alianza Va Por Sonora y de la Coalicion Juntos por Sonora, pero por lo pronto ayer asistimos a invitacion de mi amigo el Dr. Alejandro Villegas Orrantia, al desayuno-reunion del borrego con un importante grupo de medicos de esta tierra y hasta de las tierras yaquis.

A esa misma hora –9:00–, Durazo Montaño asistia a una reunion de mujeres en un local de eventos detrás de la laguna del Nainari y donde casualmente ahí mismo, antenoche, Gandara tuvo una cena-reunion con matriomonios, maas temprano, a las 8, Ernesto ofrecio rueda de prensa en la Quality Inn, a las 11:30 estuvo en la CTM y de ahí a una reunion con maestros.

Alfonso, por su parte, tras esa reunion con mujeres se concentraria a reuniones privadas a las 5:30 asistiria a un mitin en la plaza Zaragoza, esperemos que sus guaruras chilangos, o guachos como tambien se les dice a los defeños, se hayan portando bien con la gente y con los medios, porque sus abusos y prepotencias al estilo de los del Estado Mayor Presidencial perjudican a Durazo.

Por cierto que el evento del de Bavispe con mujeres fue todo un éxito, se habla de mas de 300 mujeres, organizado por la atenta y servicial Margarita Velez de la Rocha y Patricia Patiño Fierro, pero aquí lo que llama mucho lo atención en el caso de la Paty, es que haria unas 48 horas antes, su esposo Javier Lamarque Cano habia anunciado en redes sociales que el y Patricia habian sido victimas del Covid-19 y que ambos estarian en confinamiento en casa.

Si eso que anuncio Javier es cierto, entonces que habia la Paty en ese gran evento? Es pregunta. Que no deberia estar en casa por prescripcion medica? No quizo dejarle todo el evento o los bonos a Margarita? Si tiene Covid-19, como dijo Lamarque, que no sabria el gran peligro que corrian muchas de las mujeres que estuvieron en esa reunion?

En otros asuntos, sera para Ripley o no, pero bajo cuerda o a la sorda, la gran mayoria de los militantes del Partido del Trabajo (PT) no van a votar el 6 de junio por “su” candidato al Distrito 16, un jovencito ministro de culto de nombre Hiram, por el abuso y atropello del camaleon y convenciero de Ramon Flores, SubComisionado estatal de ese partido, de haber bajado de la candidatura a la atenta y servicial Jaqueline Valenzuela.

Sabra porque habra hecho eso el bribon y vividor de la politica y traidor de Ramon Flores (fue alcalde por el PAN en Arivechi, del 2012 al 2015), aunque no creemos que le haya vendido la candidatura a ese ministrito de culto de una iglesia protestante porque no creemos que tenga lana, pero como haya sido, el PT junto a la Coalicion Juntos Haremos Historia por Sonora –Morena-PVEM–, ya tienen perdida esa importante posición.

Y asi, a la sorda, los petistas de ese Distrito molestos por la traicion de Ramon Flores han acordado dar su voto al candidato de la Alianza Va Por Sonora –PRI-PAN-PRD–, Armando Alcala Alcaraz, pero no solo eso, agarrense: Tampoco votaran por Graciela Martinez (Morena) candidata impuesta por Lamarque al VI Distrito y TAMPOCO POR ALFONSO DURAZO! Asi como lo ve, y lee, lector.

Recordar que apenas el pasado sabado, en una mesa cafetera de la Miguel Aleman, se le dijo al Lic. Benjamin Gaxiola Loya, enviado por el estatal de Morena para atender las protestas por las imposiciones de Javier y Graciela, que le dijera a Ramon Flores alla en Hermosillo, que haber quitado a Jaqueline Valenzuela de su aspiracion al Distrito 16 complicaria el panorama para Alfonso Durazo de ganar los 3 distritos locales.

“Eso es asunto del PT, no de Morena”, se le dijo a Gaxiola Loya, bueno, pues entonces a conocido comerciante de Esperanza que registrado como precandidato de Morena a ese Distrito le garantizaba el triunfo a la Coalicion Juntos por Sonora, estando sobre la mesa –se le dijo a Benjamin–, que este personaje de Esperanza gano una encuesta mandada hacer por el Lic. David Chavez Barreda con tres jovencitas del Conalep, 43% de intencion de votos a favor contra el 33% de Armando Alcala y el 19% de Manuel Scott de MC.

Como si eso no fuera suficiente para Morena que tambien peligra en los Distritos 15 y 17, donde fueron impuestos el impresentable y transa de Raul Castelo Montaño y Ernestina Castro, ya ni que decir del Distrito 06 federal, donde la tambien favorecida por dedazos, Graciela Martinez, no ganaria ni en un concurso infantil simulando elecciones, de Lamarque, tambien esta en chino,y asi, asi por el estilo, todos ellos –y ellas–, le pegaran duro a Durazo en Cajeme.