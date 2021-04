Compartir ! tweet





¡En Sonora el pleito político entre “El Borrego” Gándara y Eduardo Bours es irreconciliable, Eduardo prefiere que gane Durazo y le atiza duro en Cajeme para que Ricardo Bours le quite muchos votos priistas al “Borrego” sabe Eduardo que de ganar “El Borrego” tendría problemas en Sonora afirman!

COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Y donde las cosas cada día se ponen color de hormiga es en Sonora, pues los grandes intereses políticos y económicos son más fuertes que cualquier negociación política, se dice con mucha insistencia que EL EXGOBERNADOR DE SONORA EDUARDO BOURS LE ESTA ATIZANDO MUY DURO EN CONTRA A LA CAMPAÑANA DEL “BORREGO” GANDARA para que por ningún motivo llegue a la gubernatura de Sonora.

Eduardo prefiere que mejor gane el candidato de MORENA Alfonso Durazo, inclusive SE DICE QUE POR CONDUCTO DE SU PRIMO HERMANO EL SENADOR ARTURO BOURS ESTA APOYANDO CON TODO A DURAZO $$$$$$ ADEMAS NO CONFORME CON ESO LE ATIZA DURO PARA QUE EN CAJEME Y SONORA RICARDO BOURS SU HERMANO CANDIDATO DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN SONORA LE QUITE TAMBIEN MUCHOS VOTOS DE PRIISTAS AL “BORREGO”.

O sea la gran realidad a Eduardo Bours no le conviene por nada que “El Borrego” sea el próximo gobernador de Sonora porque SE PODRIA VENGAR “EL BORREGO”, EDUARDO LO TRATO MAL POLITICAMENTE CUANDO FUE GOBERNADOR Y “EL BORREGO” ALCALDE DE HERMOSILLO Y ADEMAS LE CERRO LAS PUERTAS CUANDO “EL BORREGO” QUISO SER CANDIDATO A GOBERNADOR Y EDUARDO BOURS PREFIRIO EN AQUELLOS TIEMPOS A “EL VAQUERO” ALFONSO ELIAS SERRANO, por ello ese gran pleito irreconciliable de los dos políticos sonorenses, y si no al tiempo amigos lectores.