Nuestro gobierno tendrá presupuesto con perspectiva de género: Alfonso Durazo

En su gira por Cajeme, el segundo municipio de mayor relevancia en el estado, Alfonso Durazo Montaño se comprometió ante organizaciones de mujeres a que los presupuestos que maneje el gobierno del estado para las dependencias se elaborarán con perspectiva de género.

Acompañado de cerca de 500 féminas de organizaciones como “Mujeres al 100”, “Mujeres Sonora”, “Súmate”, así como de los partidos Morena, del Trabajo, Nueva Alianza Sonora y Verde Ecologista, el candidato a gobernador hizo el compromiso de impulsar la igualdad sustantiva de las mujeres y aumentar significativamente los recursos del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).

“Mi gobierno impulsará, no sólo un aumento destinado al Instituto, sino que elaborará presupuestos con perspectiva de género. Es también, un hecho histórico”, aseguró.

Durazo Montaño explicó que se debe dejar atrás la cultura marcada por el sexismo, el machismo y el techo de cristal, por lo que reiteró su compromiso de conformar un gabinete paritario.

Dicho gabinete, explicó, estará comprometido con las causas de la mujer y en él no tendrán cabida personas que tengan antecedentes de violencia familiar, sexual, ni los deudores de pensiones alimenticias.

Además, afirmó que el gobierno de la Cuarta Transformación en Sonora garantizará un programa de acceso universal a la salud sexual y reproductiva, junto con un programa estratégico en materia de seguridad para combatir las adicciones, con una vertiente particular para las mujeres jóvenes.