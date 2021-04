Compartir ! tweet





LE IMPUGNAN A Javier Lamarque Cano, su candidatura a la Alcaldía de Cajeme, por MORENA…- ESTE PROCEDIMIENTO Sancionador Electoral, (Queja), la interpuso Saturnino Armenta Aguilar, contra la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, ya que actualmente ostenta el cargo de Presidente del Consejo Estatal de Morena en Sonora y fue elegido como candidato a la presidencia municipal de Cajeme, lo cual, es violatorio de los derechos y garantías constitucionales de los militantes y simpatizantes del partido Morena

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

EN GIRA DE TRABAJO por Cajeme, Ernesto “El Borrego” Gándara, candidato a la gubernatura por Sonora, sostuvo una reunión con profesionales de la Salud e integrantes del Sindicato de la CTM, con quienes compartió e ideas, impresiones y propuestas que ayuden a mejorar el desarrollo de ambas partes, las cuales, le expusieron los representantes del sector salud y líderes sindicales que buscan mejores propuestas para el sector obrero…- Los diversos sectores que simpatizan con La Alianza Va Por Sonora, que dirige con su proyecto político “El Borrego” Gándara, PRI, PAN y PRD, le apuestan a que su candidato es la mejor opción para todos los sonorenses, y una prueba es, que militantes y simpatizantes de otros partidos, se han venido sumando a este proyecto político, porque en el que pregonaron sus ideologías políticas, los traicionó con la práctica del acostumbrado DEDAZO, lo cual, los desilusionó, con las imposiciones de candidatos NO DESEADOS por sus dirigencias nacionales…- ESTAS PRACTICAS, NO HAN PASADO DE MODA…-

POR OTRA PARTE, el agresor más violento con que cuenta la prensa de Cajeme, el día de hoy, presentó su gabinete de regidores y sindico municipal que le acompañará en su campaña política por la alcaldía de Cajeme. Esta persona no es de fiar, porque tiene arranques de ira contra quien se opone a lo que él diga. NO ES TOLERANTE; es agresor por naturaleza, porque se siente tocado por LA MANO DE DIOS…- EN LAS URNAS miraré su futuro y su destino, porque muchos ciudadanos cajemenses, han sufrido lo que la Prensa Local de este municipio, ha vivido a manos de este depredador, quien utiliza la violencia, para cumplir sus más bajos instintos por el poder…-

HAY OTRO CANDIDATO, que calladito la boca, sigue avanzando en las preferencias sociales con los vecinos de los diversos sectores del municipio y de sus cinco comisarias. Lo digo porque lo sé y veo, cuando llegan personas de otros partidos a buscarle para intercambiar ideas y propuestas de suma para su proyecto político, el cual, se les acepta para desarrollarla con más fuerza después del 24 de abril. ESTE PARTIDO ROSA, cuenta con su candidato y, su nombre empieza a taladrar muy fuerte los tímpanos de los ciudadanos que buscan las mejores opciones y oportunidades de un partido, para que se les represente después del 6 de junio, desde la oficina central de Palacio Municipal de Cajeme…- ¡AGUAS! …- SE PERFILA COMO EL FAVORITO, pero, no ha dado señales de vida desde que solicitó su licencia ante el Cuerpo de regidores de Cabildo municipal…-

EL ES CANDIDATO INDEPENDIENTE, y su nombre es: Rodrigo Bours Castelo, de quien se dice, anda armando su gabinete de trabajo, el cual, le acompañará en sus giras de trabajo que sostendrá por todos los rincones del municipio, para nutrir a los ciudadanos de las propuestas que trae para mejorar el desarrollo social de las familias cajemenses, las cuales, también están esperando al candidato que se comprometerá con salvo guardar la seguridad que todos queremos, para de una vez, terminar con tantos hechos violentos que tienen a Cajeme en el mapa internacional, como el municipio más inseguro del país, para acercar las inversiones que se ocupan para la generación de los empleos que tanto ocupamos…- NO TE CONFIES GÜERO…………-

LE IMPUGNAN A Javier Lamarque Cano, su candidatura a la Alcaldía de Cajeme, por MORENA…- ESTE PROCEDIMIENTO Sancionador Electoral, (Queja), la interpuso Saturnino Armenta Aguilar, contra la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, ya que actualmente ostenta el cargo de Presidente del Consejo Estatal de Morena en Sonora y fue elegido como candidato a la presidencia municipal de Cajeme, lo cual, es violatorio de los derechos y garantías constitucionales de los militantes y simpatizantes del partido Morena…- DE NADA SIRVE QUE LAMARQUE sea el candidato oficial a la alcaldía de Cajeme por Morena, si todos le repudian por GANDALLA, mismo que en su artículo 12 establecen que, quien aspire a competir por un cargo de elección municipal , estatal o federal, deberá separarse con la anticipación que señale la Ley, del cargo de dirección ejecutiva que ostente en Morena…-

COSA QUE NO SUCEDIÓ, porque fue impuesto de una manera ventajosa por la Dirigencia Nacional de Morena, cosa que molestó bastante a militantes y simpatizantes que buscaban elegir al candidato de sus preferencias políticas, pero, no lo lograron y prefirieron interponer algunos su inconformidad ante la Comisión Nacional de Elecciones, para que se tomen cartas en el asunto…- SI PROCEDE LA IMPUGNACION, o no procede contra Lamarque Cano, es cosa de los militantes y simpatizantes. YO SOLAMENTE, redacto lo que en estos momentos está pasando al interior de Morena-Cajeme…- UNA COSA SI ES SEGURA, la derrota de Morena a la alcaldía de Cajeme, está segura con la imagen al frente de Javier Lamarque Cano, porque en las URNAS, le cobrarán (Cara) la factura a Morena-Nacional y Estatal……- HE DICHO…-

SI ALGUIEN PIENSA QUE ESTOY MAL, que se comunique conmigo, para que me ofrezca una entrevista con datos sólidos y precisos, que puedan ayudar a que el legislador federal con licencia, pueda obtener el triunfo electoral de este próximo 6 de junio…- YO NO ESTOY CONTRA LAMARQUE, estoy para recibir, oír y escribir las quejas de los ciudadanos que sienten que les son violentados sus derechos y garantías constitucionales como ciudadanos…- INSISTO…- MIS RESPETOS PARA TODOS………………-

DE PENSARSE ESTE CASO: EN ARITEGUI-Noticias, se hace público el caso Macedonio y Raúl Morón…- La resolución del Instituto Nacional Electoral de quitarle las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón por los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente, es un atentado a la democracia, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia matutina, llamó a las partes a serenarse e insistió en que aún falta lo que decida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual dijo, es la última instancia y no lo que llamó “los notables”. Además, sugirió hacer una encuesta telefónica en Guerrero y Michoacán para saber si la gente quiere a esos candidatos o no…- “Creo que se debe de respetar la resolución del Tribunal, en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar, es un derecho constitucional. Además, si vamos al fondo, ¿qué es lo que importa? En la democracia manda el pueblo, es el poder del pueblo, el pueblo es el soberano, no los aparatos, las estructuras”, declaró. “El pueblo es el que decide, el que manda, se establece en el artículo 39 de la Constitución que el pueblo tiene derecho hasta a cambiar las formas de gobierno. ¿Por qué impedir que el pueblo decida, por qué no se le deja al pueblo de Michoacán, de Guerrero, que decida?”, expresó. ……- YA NO SE QUE OPINAR!!………- REDACCION DE QUINTO PODER, SACA ESTO…- Salgado Macedonio es denunciado ante la FGR por amenazar a consejeros del INE…- Dicha denuncia la interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde acusó al abanderado de Morena por violentar el artículo 131 del Código Penal Federal, el cual sanciona que los ciudadanos se reúnan tumultuariamente e impongan el desorden público para desacatar una ley…- Rosas Alvarado también le solicitó a la FGR que investigue las amenazas que Salgado Macedonio ha dirigido contra siete de los 11 consejeros electorales del INE, principalmente contra Lorenzo Córdova, el consejero presidente, a quien amenazó con efectuar un platón frente a su domicilio. En caso de ser vinculado a proceso y declarado culpable por el delito de motín, Félix Salgado Macedonio se haría acreedor a una multa de hasta cinco mil pesos, así como de una sanción de seis meses a siete años de prisión…- A través de Facebook, el candidato del PRI le recordó a Salgado Macedonio las tres denuncias por abuso sexual que posee (dos ante la Fiscalía de Guerrero y una ante una comisión interna de Morena), agregando que “un violador no será gobernador”

