¡En Benito Juárez el Lic. Cesar Lugo un político maduro, ecuánime, sensato, conciliador, no berrinchudo que supo unirse al proyecto de MORENA habiéndolo desairado, despreciado a él y a su gran equipo de morenistas que lo apoyan y apoyaban para la candidatura a la alcaldía de Benito Juárez!

COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

En Benito Juárez el Lic. Cesar Lugo morenista de hueso colorado y ferviente adorador de la cuarta transformación, un político que con mucha madures y civismo acepto que no era el elegido por las cúpulas para ser él el candidato a la alcaldía de Benito Juárez a pesar de que la gran mayoría de los morenistas benitojuarenses están con él aun así cuando pudo inconformarse y hacer un gran “show” porque prácticamente le robaron la candidatura de MORENA a la alcaldía de Benito Juárez, prefirió aceptar las decisiones de los mandamás en Sonora de MORENA Javier Lamarque, Adolfo Salazar Razo y Jesús Valencia.

Y aun así con mucha dignidad y altura política admitió que no era el elegido y deicidio con mucha mesura y calidad moral unirse y apoyar a quienes si fueron favorecidos por el apoyo de los jefes, así catalogan los benitojuarenses a un gran político, un gran ser humano, un buen licenciado que con su buena voluntad siempre ha sabido ayudar a la gente de su pueblo.

Y lo decimos así porque pocos políticos aguantan un gran desaire como el que le asieron al Lic. Cesar Lugo aun teniendo toda la gente de su parte, nunca pensó en abandonar a MORENA ni al proyecto de la 4ta. Transformación, por ello la gente lo admira por ser un político ecuánime, maduro y no berrinchudo como otros actuales, enhorabuena para el Lic. Cesar Lugo morenista de hueso colorado en Benito Juárez Sonora.