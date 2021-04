Compartir ! tweet





De Noviembre del 2020 a Marzo pasado el porcentaje de robo a domicilio cayo un 50% y de comercio un 54%, entre otros datos alentadores presentados por el titular de la SSPM, Capitan Cándido Tarango, quien le cumple al Alcalde SPM y a su jefe maximo en la Marina, Almirante Jose Rafael Ojeda Duran

Rodrigo Bours dio a conocer ayer su planilla de Regidores, casi nadie de la lista del 2018 repite; tras las elecciones de ese año había dicho que ya no buscaría volver a ser candidato a Alcalde, pero es de sabios cambiar de opinión; se le ve con amplias posibilidades de triunfar el 6 de junio

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

El sábado pasado, el susodicho titular de la SSPM proveniente de la Secretaria de Marina, en amena platica nos mostró el intenso trabajo de la tropa en general –y sus marinos, por supuesto–, siendo extraordinarios los resultados, por ejemplo, de Noviembre del 2020 a Marzo del presente, se logro la recuperación del 73% de los vehículos particulares reportados como robados, el robo a domicilio logro reducirse en un 50% gracias al intenso trabajo ve vigilancia en las colonias, pero también a la cooperación de los propios vecinos organizados.

El robo a comercios bajo al 54% también por el intenso trabajo de vigilancia y seguridad de los elementos de Seguridad Publica, y fue en el caso de robo a personas donde la reducción fue mas pronunciada, un 79%, precisamente por el trabajo de seguridad, como también a las medidas de seguridad que los mismos ciudadanos se han autoimplementado.

Tambien el rubro de personas detenidas por haber cometido delitos o infracciones al bando de Policia y Buen Gobierno, fue de la misma manera importante, siendo de 58 de Noviembre del 2020 a Marzo del 2021 y casi el mismo numero de personas turnadas al Ministerio Publico, y en cuanto a faltas administrativas se detuvo a 639.

Se dice facil, muy facil tomar la compu y ponerse a escribir para informar a nuestros lectores de ese trabajo policial, ese gran trabajo de todos y cada uno de los elementos de la Secretaria de Seguridad Publica Municipal –incluyendo a los marinos— bajo el mando, supervision y ordenamiento de su jefe, el Capitan Tarango, obvio, los problemas de seguridad publica en las calles nunca terminaran, pero se le enfrenta y combate de frente.

Un trabajo efectivo que dignifica y reconoce la labor incansable de nuestros elementos de seguridad publica municipal muy a pesar de los criticas, justas o no, del ciudadano y de cierto medio, un Capitan, Tarango, que le cumple al pie de la letra a la ciudadania, a su jefe inmediato el Alcalde Sergio Pablo Maiscal, pero tambien le cumple a su jefe maximo en la Secretaria de Marina, Almirante Jose Rafael Ojeda Duran.

Ahí estan las cifras, ahí esta el fuerte operativo que junto a las policias estatales y el Ejercito enfrento a las bandas del crimen organizado en la zona rural.

En otros temas, el candidato independiente a la presidencia municipal de Cajeme, Rodrigo Robinson-Bours Castelo, dio a conocer ayer la planilla de regidores propietarios y suplentes que lo acompañaran en su fórmula electoral, donde lleva a Angelina Sepúlveda como candidata a Síndico, para las elecciones del 6 de junio, en la segunda ocasión que compite muy a pesar de que tras las elecciones del 2018 me dijo en un desayuno que no volveria a buscar la Alcaldia, pero bueno, tambien es de sabios cambiar de opinión.

La siguiente es la lista de candidatos a regidores propietarios y suplentes:

José Javier Gómez Ruelas / Verónica Acuña Gómez, Lilian Cecilia Mozas Isiordia / Irma Olivia Coello Vega, Ricardo Mexía Parada / Luis Alberto Mexía Ruiz, Guadalupe Buitimea Valenzuela / Brenda Alicia Cáñez Maulas, Gerardo Beltrán Muñoz / Rafael Romero Valenzuela, Elisa Irene Palafox Valenzuela / Paría Patricia Palaforx Valenzuela

Tambien: Jesús Ernesto Robinson Bours Bay / Francisco Iribe Mariscal, Daniel Rojo Cubedo / Juan Javier Morales Padilla, Melissa Beatriz Sarmiento Flores / Mayra Gisela Islas Ruiz, Luz Cecilia Jaime Terán / Carolina Montes Téllez, María Isabel Cuen García / Mayra Georgina Vega López y José Jacciel Álvarez Ponce / Martín Valverde Castro, prácticamente nadie repitio de la planilla del 2018.