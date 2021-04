Dejar de regular la cultura para recuperar su esencia: Ricardo Bours

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora. 13 de abril de 2021.- Redireccionar la ruta de la cultura en el estado es la propuesta sobre este ámbito que tiene el candidato a gobernador, Ricardo Bours.

Durante una reunión con la asociación integrada por exalumnos del Tecnológico de Monterrey, Bours Castelo opinó que se ha perdido la esencia de los festivales culturales organizados por el gobierno, como el Festival del Pitic y el Festival Alfonso Ortiz Tirado.

“Se perdió la esencia del FAOT y el presupuesto de cultura se va en traer a Alejandro Fernández, Mijares y a Emmanuel, que no dejan nada. De cultura, no dejan nada, tenemos que reencauzar eso, establecer cuál es la rectoría de la cultura”, declaró.

Aseguró que se debe de dejar de intentar regular a la cultura y ver una mejor manera de recuperarla, ya que es algo necesario para la población, especialmente para los niños y jóvenes.

“Si tú la regulas (la cultura) pierdes toda la esencia, debe ser la promoción cultural pero hacia dónde va para poderla encauzar, meterle dinero a eso, en lugar de ser un aparato burocrático únicamente donde no se les paguen ni siquiera a la Filarmónica del Estado que tienen un año reclamando los sueldos; es darle dinero a eso y en lugar de estar alimentando la burocracia gubernamental, es darle dinero a promotores culturales y que se desarrollen solos, el chiste es que la cultura vaya y explote”, dijo.

El candidato por Movimiento Ciudadano también señaló que no le interesa hacer grandes obras, sino mejorar la vida de los sonorenses.

“Tengo el proyecto más ambicioso de la historia de Sonora que no implica ninguna obra, quiero mejorar la vida de los sonorenses, que digan: ‘después de Ricardo Bours estamos mejor en Sonora que antes de Ricardo Bours’. No tiene caso construir edificios y puentes si te van a recordar por eso”, señaló.

Posteriormente se reunió con integrantes del Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo (INCIDE), en donde habló de la importancia de fortalecer los organismos empresariales para que sean un contrapeso del gobierno.