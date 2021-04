Compartir ! tweet





Va el Maestro del Itson Rodrigo Gonzalez por 2 mil firmas para lograr la candidatura independiente a la Alcaldía de Cajeme; el IEE le da de plazo hasta este miércoles para lograr las 9,600 firmas; llevaba hasta ayer a mediodía 7,500. “Confio en lograrlo”, nos dijo ayer en la plaza Alvaro Obregon

La planilla de la candidata de la Alianza Va Por Cajeme –PRI-PAN-PRD—que encabeza la candidata a la Alcaldía de Cajeme, Anabel Acosta Islas, es la mejor de todas y de las que lleguen a presentar otros candidatos. Ojala y el electorado la valore a la hora de emitir su voto el 6 de junio

Mal y de malas Javier Lamarque Cano, a quien ahora el Covid-19 se le atravesó y lo mantiene confinado en su propio domicilio, a eso súmele el malestar e inconformidad de miles de morenistas por la forma poco ortodoxa en que fue designado candidato a la Alcaldía

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Sólo 2 mil firmas necesita el doctor Rodrigo González Enríquez para obtener el registro como candidato independiente a la alcaldía de Cajeme, “y tengo mucha en lograrlo hasta antes del plazo que nos fijo el Instituto Estatal Electoral”, nos dijo ayer al mediodia.

Pero el tiempo para recabarlas se agota, siendo asi que este miércoles concluye el plazo dado por las autoridades elec torales para obtener las 9 mil 600 firmas que se requieren, llevando hasta el momento 7 mil 500.

“Llevábamos muy buen paso en la recabación de firmas pero el período de Semana Santa nos afectó pues la gente se dedicó a descansar y pasearse, incluyendo a nuestros colaboradores”, nos dijo en la carpa de recepcion de firmas en la plaza Alvaro Obregon.

González aseguró que la gran mayoría de las firmas hasta hoy recabadas provienen de morenistas o simpatizantes de la Cuarta Transformación que están desencantados con los procesos internos de Morena para imponer candidatos.

“Buena parte del morenismo se vendrá conmigo, con ellos gobernaría pues son los más afines a mi ideología”, expresó el culto y brillante maestro del Itson, asesor de un sector de la tribu yaqui, concretamente de la Loma de Guamuchil y Cocorit y de algunos grupos de la sociedad civil

Cuando inició con esta lucha por la candidatura independiente, Rodrigo González afirmó que si Ovidio Villaseñor o José Luis Pablos eran candidatos de Morena a la alcaldía, él renunciaría a sus aspiraciones por la vía independiente, pero no fue asi, el “dedazo” divino fue a favor de Javier Lamarque.

“Pero no fue así, ahora hay un gran desencanto en Morena y las 7 mil 500 firmas que he reunido en unos días son muchas más personas que los afiliados a ese partido”, indicó, aunque tambien, comparado con Rodrigo Bours ha logrado mas firmas en menor tiempo que el constructor y acuacultor.

De 9:00 a 16:00 horas en la plaza “Álvaro Obregón” se recibirá a quienes deseen aportar su firma, sólo necesitan llevar su credencial de elector, puntualizó Rodrigo González que, la verdad, contagia su entusiasmo a la gente con la que platica, nada de soberbia y arrogancia.

En tanto, el pasado sabado, la exsenadora Anabel Acosta Islas presento a las personas que conforman su planilla ya formalmente registrados en el Instituto Nacional Electoral para contender por la Presidencia Municipal de Cajeme el próximo 6 de junio, y la verdad que es todo un trabuco, atreviendose uno a decir que es la mejor y mas completa.

Estos son los regidores propietarios de esta Alianza Va por Cajeme integrada por los partidos PRI, PAN y PRD. Manuel de Jesús Borbón Morales

Sara Patricia Piña Soto, Nadya Verónica Silva Silva, Rafael Delgadillo Barboza, Jesús Osnard Salgado Váldez, María del Refugio Salazar Gastélum, Ildelfonso Mancinas Velderrain, Leticia Maldonado Herrera, Manuel de Jesús Borbón Morales, Rigoberto Moreno Romero, Verónica Mungarro Covarrubias, Raúl Ayala González e Isabel Karina Félix Orozco.

Por su parte, el presidente del comité municipal panista, Licenciado Carlos Alberto Castro Franco, es el candidato a Sindico-Procurador, con sobrada experiencia el atento y servicial Kala Castro en esto de las campañas electorales, destacando entre las regidoras Maria del Refugio “Cuquita” Salazar, gran amiga de Aracely Martinez Ortega.

Tambien la presencia en esta planilla la empresaria e hija del dos alcalde Chuy Felix Holguin, Isabel Karina Felix Orozco, quien le organizo una gran reunion a Ernesto Gandara Camou con empresarios y comerciantes en su casa la ultima vez que estuvo el borrego en Cajeme, y que decir del joven y excelente abogado Manuel de Jesus Borbon Morales, hijo de Manuelito Borbon Holguin.

Tambien la experiencia politica, administrativa y financiera del exregidor y ex dirigente panista Rafael Delgadillo Barboza, ni que decir tambien del Lic. Raul Ayala Gonzalez, expresidente de la Fundacion Colosio e hijo del exalcalde Raul Ayala Candelas, entre los que conoce un servidor, asi que Anabel Acosta Islas va por la Presidencia Muniocipal de Cajeme el 6 de junio.

Mal, y de malas, Javier Lamarque Cano, al anunciar ayer lunes que el y su esposa Patricia Patiño Fierro fueron confinados en su propio domicilio al ser victimas del Covid-19, y decimos mal, y de malas, porque aun no se la acaba con tanta protesta e inconformidad por el metodo porque el que fue designado candidato de Morena a la alcaldia cajemense.

Javier Lamarque Cano y su esposa Patricia Patiño Fierro dieron positivo a covid19, informó en sus redes sociales el propio candidato de Morena a la presidencia municipal de Cajeme.

El comentario de Javier Lamarque es el siguiente: “Amigas y amigos, el día de ayer oficialmente entregué mi documentación para registrarme como candidato a la alcaldía de Cajeme por MORENA.

“Les comento que no pude asistir personalmente al registro, porque tras hacernos la prueba, mi esposa y yo dimos positivo a COVID-19. Por lo que mantendremos el aislamiento correspondiente. No obstante, seguiremos atendiendo a distancia nuestras actividades para no poner en riesgo a nadie.

“Agradezco a todas y todos los militantes y simpatizantes del movimiento por su apoyo y a mi partido Morena por darme la confianza para consolidar el proyecto de la #4t en el municipio. ¡Vamos con la gente por un mejor Cajeme! “.