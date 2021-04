El COVID-19 puede dañar el corazón de los niños, cuidémoslos: Salud Sonora

Compartir ! tweet





• Detectan en HIES padecimiento post COVID- en infantes

• Se trata del Síndrome Inflamatorio Multisistémico

Hermosillo, Sonora; abril 12 de 2021. Son ocho casos de Síndrome Inflamatorio Multisistémico post Covid-19 los que se han detectado en el Hospital Infantil del Estado (HIES) en niñas y niños, en su mayoría pacientes que cursaron la enfermedad de manera asintomática, informó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora explicó que el Síndrome Inflamatorio Multisistémico, puede llegar al cuerpo una o dos semanas después de presentar el cuadro de SARS-CoV-2, afectando a los menores que en su mayoría son pacientes asintomáticos, que se sabe que presentaron la infección porque tienen anticuerpos positivos al COVID-19.

“Debemos cuidar a los menores de los contagios de COVID-19, existe la creencia de que los niños por ser en su mayoría asintomáticos, se encuentran fuera de peligro, pero no es así, hay que estar muy atentos a su salud”, resaltó.

El secretario de salud en el estado detalló que se debe dar total atención ante cualquier síntoma que pudieran presentar, ya que son ellos quienes son mayormente afectados por este síndrome que es posterior a padecer el contagio de COVID-19.

Roberto Dórame Castillo, jefe de Infectología del Hospital Infantil del Estado de Sonora, HIES, mencionó que dicho síndrome no es una secuela, pero si un padecimiento secundario o asociado al haber sufrido COVID-19 y, de no ser tratado, podría dejar daño en las coronarias, que son las arterias del corazón.

Los síntomas del Síndrome son: fiebre de más de 3 días, exantema (el paciente se pone rojo), elevación de PCR, entre otros, precisó. El médico puntualizó que como cualquier padecimiento requiere manejo hasta estabilizar, para posteriormente ser tratado por un cardiólogo.