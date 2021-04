Fortalece Registro Civil capacitaciones para atención de usuarios

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; abril 12 del 2021. Con el compromiso de continuar con la atención de manera segura y evitar la propagación de COVID-19, los 125 oficiales del Registro Civil en Sonora reforzaron capacitaciones para la atención personal y a través de la plataforma digital de citas en línea, informó Ulises Cristópulos Ríos.

El director de la dependencia recordó que en las diferentes Oficialías del Registro Civil se reciben a diario solicitudes de trámites de aclaración de actas de nacimientos, medios de prueba, inscripción de nacimiento, defunciones, matrimonios, expediciones de actas estatales e interestatales, entre otros.

“La gobernadora Claudia Pavlovich nos ha instruido a atender de manera cercana y sensible a los sonorenses, recibiendo los beneficios que la ley les permite para tener una mejor calidad vida”, expuso.

Para facilitar al usuario la solución de sus necesidades, dijo, se cuenta con la plataforma digital de citas en línea para los trámites jurídicos, en la página oficial.

Asimismo, reiteró al personal la importancia de exhortar a los usuarios a no caer en páginas falsas diseñadas para realizar fraudes y recordó que el Registro Civil no solicita pagos en tiendas de auto-servicio.

Como parte de la capacitación, se abordó la disposición que entró en vigor el pasado 2 de febrero, que es el decreto que reforma la Ley de Registro Civil para el Estado de Sonora, en relación a las personas que deciden cambiar de género.

Los oficiales responsables de las oficialías del Registro Civil en los diferentes municipios del estado, reiteró, deberán orientar y brindar una atención adecuada a todas aquellas personas que están firmemente convencidas de cambiar su identidad de acuerdo a las disposiciones de esta nueva reforma a la ley y derecho universal.