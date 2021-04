La inseguridad es un cáncer que hay que combatir: Ricardo Bours

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora. Abril del 2021.- La inseguridad y las adicciones son problemáticas que sólo se podrán combatir con carácter y prevención, aseguró Ricardo Bours.

En un recorrido por la colonia Olivares, el abanderado por Movimiento Ciudadano para ser gobernador de Sonora declaró sentirse sorprendido ante las declaraciones de vecinos que indicaron sobre incremento de drogadicción e inseguridad en el sector.

Comparó a esta problemática con el cáncer y condenó a los actuales gobiernos por no actuar con firmeza.

“En lugar de atenderlo (al cáncer) con quimioterapia, con radiaciones, con extirpar el tumor, estamos dándole ‘mejoralitos’, aspirinas y así no vamos a solucionar el problema”, puntualizó.

Afirmó que este tipo de situaciones deben enfrentarse para permitir a las y los jóvenes ser libres y con un futuro garantizado, algo que, aseguró, tendrán en su gobierno.

Recalcó que la unidad entre ciudadanos que luchan por sus causas, como las mujeres y la comunidad LGBTQ, será la única forma de garantizar un futuro mejor para el estado.

“Necesitamos cambiar la forma de hacer gobierno, que sea para todos: plural, todos unidos para poder salir adelante. Un Sonora donde no vayamos todos juntos no es un Sonora que valga la pena”, finalizó.