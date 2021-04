Compartir ! tweet





POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

En ardua y delicada misión política estuvo el sábado aquí en Ciudad Obregón, el licenciado Benjamin Gaxiola Loya, brillante analista político, politólogo y comentarista en temas políticos en Meganoticias con base en Hermosillo, enviado por el comité estatal de Morena para dialogar con los grupos inconformes con las designaciones de Javier Lamarque y Gabriela Martinez a la alcaldía y al Congreso de la Unión respectivamente.

Llegó a las 10:00 horas a desayunar y tomar café acompañado por su amigo Ruben Bojórquez Salas, y estuvo ahí mas de la hora, teniendo uno la fortuna de escucharlo y platicar un rato con el, y como para abrir boca, Benjamín preguntó a los miembros de la Mesa Plural del Yori Inn que si como veían y palpaban lo que estaba pasando en Morenas tras las designaciones de Lamarque, Gabriela, Ernestina Castro y Raul Castelo.

Y no fue muy lejos por la respuesta: Mucho malestar e indignación porque a decir de la militancia y simpatizantes “todo fue un cochinero”. Benjamin ya había leido minutos antes la columna Política Regional en la que se advertía de la muy posible pérdida de los tres distritos locales, dos de Morena y el otro del PT.

Uno de los cafeteros ahí presentes fue mas lejos: “Morena también va a perder el VI Distrito y la Alcaldía de Cajeme. Es tanto el malestar y coraje de los militantes y simpatizantes que hasta Durazo podría perder”. Así, así de claro el mensaje que seguramente se habrá llevado Gaxiola Loya al comité estatal, aunque Adolfo Salazar Razzo algo así presentía, quizá no tanto el chilango de Jesús Valencia.

Benjamin vio y escuchó. Le esperaban arduas pláticas con la masa morenista inconforme, reportándose a una Juanita Martinez Matus tan airada y molesta que, trascendió desde el jueves, dio a entender ante un grupo de compañeros de su partido que no descartaría regresar al PRD, y así como muchos mas, pero no solo en Cajeme sino en varios municipios sonorenses y estados del país.

Ya a eso de las 12:30 horas, la diputada y candidata de nuevo al Distrito 17 paso por el en su auto frente al Yori Inn acompañándolo un servidor y el Lic. David Chavez hasta el auto donde estaba Ernestina, quien tuvo la atención de bajar del coche para saludarnos.

Ha, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal fue enterado de la presencia y el objetivo de la venida del Lic. Gaxiola Loya, pero no supimos si platicaron.

Por cierto, es en Huatabampo donde las cosas estuvieron ardiendo desde el viernes por las designaciones de los candidatos de Morena, faltando solo un fósforo para que todo ardiera. Mas información de esto último aquí en los sitios Webb, Facebook y Twitter de El Regional de Sonora.

Y en mas de Morena, la primera en asegurar una diputación local en Cajeme es Margarita Velez de la Rocha, esposa del alcalde Sergio Pablo Mariscal, al ser incluída con el número 1 en la lista de diputados plurinominales de ese partido para el periodo 2021-2024.

De esta manera, la también ex Primera Dama de Cajeme y ex presidenta del DIF, se impuso a varios y varias militantes morenistas de todo el Estado que aspiraban a ese privilegio.

La atenta y servicial Margarita que en todas las encuestas salía muy arriba para ser la candidata a la Alcaldía de Cajeme, lo celebró así en su cuenta de Facebook: “Agradecida y lista para lo que viene junto a Alfonso Durazo por la transformación de Sonora”.

Excelente, pues, su designación. Muy merecido. Su gran trabajo social y político reconocido por el Comité Estatal de Morena y por el equipo de campaña de Alfonso Durazo y del mismo candidato a Gobernador la han llevado a ese lugar.