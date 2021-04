Compartir ! tweet





De todo ese merequetengue de las impugnaciones, es de destacar que en la definición de candidaturas a diputados locales en MORENA hubo rectificación evidente al negarles la reelección a tantas y tantos ignorantes que no sirvieron para maldita la cosa en el Poder Legislativo, aunque en Cajeme pueden perder los 3 Distritos

De hecho, sólo dos van por la reelección legislativa local, Ernestina Castro y Raul Castelo Montaño, quienes morderán el polvo el 6 de junio en Cajeme, como tambien Morena perdera el Distrito 16 tras negarle la candidatura al esperanceño Pedro Mejia

Como sea, Alfonso Durazo, quien este sabado estara en su natal Bavispe, impone su ley contra viento y marea y ya decidió que Margarita Pérez de La Rocha, Alejandro Castro y la expresidenta del CEE, Olga Armida Grijalva, quienes ocuparán los primeros tres lugares de la lista plurinominal local

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Mientras que los de la Alianza Va Por Sonora pudieron superar sin mayores confrontaciones los procesos de selección de candidaturas y sólo en Hermosillo hubo jaloneos mayores, los de MORENA enfrentan las consecuencias de sólo simular democracia en su vida interna al resucitar la cultura del dedazo y decisiones copulares, concluye en un reporte especial mi amigo Samuel Valenzuela en su columna de El Portal de la Gente.

La rebelión en la granja morenista amenaza con desbordarse, a la vez que se manifiesta cada vez más el talante autoritario de quienes pisotearon derechos y aspiraciones de la militancia, mediante simuladas encuestas para dejar chiflando en la loma a quienes no tuvieron la suerte de ser pariente de cúpulas, de no tener ligas con el crimen organizado, carecer de dinero para que la encuesta le favoreciera o para quedar bien con el dueño de la tómbola.

Pero este problema no es privativo de Sonora, sino nacional, habiendo hasta ayer viernes casi 13,000 impugnaciones, algo nunca antes visto en la historia politica de Mexico para partido alguno, diran los beneficiados y sus simpatizantes que es prueba de la democracia, si, pero tambien de los dedazos, como tambien se dieron en los otros partidos como el PRI, PAN y los partiditos satelites de Morena.

De todo ese merequetengue, de destacar que en la definición de candidaturas a diputados locales y ayuntamientos, en MORENA hubo rectificación evidente al negarles la reelección a tantas y tantos ignorantes que no sirvieron para maldita la cosa en el Poder Legislativo y dejan nefastas herencias en la mayoría de los ayuntamientos, que por un accidente electoral, encabezaron desde el 2018.

De hecho, sólo dos van por la reelección legislativa local, Ernestina Castro y el Pollito Castelo, quienes morderán el polvo el 6 de junio en Cajeme al igual que el candidato del mismo Morena al Distrito 16 tras negarle el registro al esperanceño Pedro Mejia, en donde contrario a las ansias de Sergio Pablo Mariscal de mantenerse en el cargo e incluso la legitima aspiracion de su esposa, fue dejado sin el cuadro y sin la estampa al imponerse la candidatura de Javier Lamarque a la alcaldía.

Pero si le sirve de consuelo a don Sergio Pablo –dice Samuel Valenzuela–, igual les fue a otros ansiosos de la reelección como es el caso de Jesús Pujol en Nogales, en donde se impuso al expanista Juan Francisco Gim o en Caborca, donde Librado Macías quedó colgado de la brocha al ser mandado al ruedo Abraham David Mier, también ligado al padrecismo, mejor conocido en el hampa de esa región como “El Cubano”.

Emblemático el caso de Guaymas, donde afortunadamente Sara Valle fue descartada y en su lugar mandaron como candidata a la saltimbanquis Karla Córdoba, con un MORENA que dio tremendo tortazo en el rostro a Rodolfo Lizárraga, quien todo indica será el candidato del PT a la alcaldía porteña, y así por el estilo en ese partido donde la democracia interna es una utopía y sus partidos aliados no son respetados.

Emblemático el caso de Guaymas, donde afortunadamente Sara Valle fue descartada y en su lugar mandaron como candidata a la saltimbanquis Karla Córdoba, con un MORENA que dio tremendo tortazo en el rostro a Rodolfo Lizárraga, quien todo indica será el candidato del PT a la alcaldía porteña, y así por el estilo en ese partido donde la democracia interna es una utopía y sus partidos aliados no son respetados.

A fin de cuentas, en lo que se considera una rectificación importante por las consecuencias de las gestiones morenistas en los municipios, solo van por la reelección Célida López en Hermosillo, Jesús Alfonso Montaño en Agua Prieta y Santos González Yescas en San Luis Río Colorado, quien pudiera estar en condiciones de ser ratificado, en tanto que la moneda está en el aire en las otras dos plazas.

Paréntesis para dejar constancia de que compañero de fórmula de Célida, va como candidato a síndico Jesús David Mendoza Rivas, primo del exdirigente estatal de MORENA, Jacobo Mendoza y quien en noviembre pasado le fueron levantadas las faldillas al operar una guarida donde se operaba en favor de ese partido utilizando recursos financieros, materiales y humanos de la comuna capitalina.

Nada extraño que todo quede en familia, porque ya ven que una hermana de Durazo, de nombre Celia, es candidata a la alcaldía de Bavispe; su primo va por la reelección en Agua Prieta; Taddei también tuvo su premio y un largo etcétera que trae profundamente crispada a una militancia que solo mira desde lejos el reparto del pastel.

Cierto que en otros partidos tocan igual de mal las rancheras, pero en el caso de los de la Alianza Va Por Sonora esas discrepancias fueron mayormente al momento del pacto unitario entre el PRI, PAN y el PRD y en términos generales, los liderazgos de esos partidos pudieron sacar los paquetes de candidaturas sin mayores aspavientos y sin que resultara raspado el abanderado principal, Ernesto Gándara Camou, muy distinto en el caso de MORENA, donde Alfonso Durazo es responsabilizado por las decisiones autoritarias e imposiciones.

Habrá que ver las reacciones de las y los ninguneados, así como los efectos por haber sido despreciados luego de arrastrarse hasta la ignominia tratando de que fueran tomados en cuenta, y así abundan las inconformidades por todos los rumbos de la entidad donde se resisten y retoban porque fueron desplazados por quienes consideran que no han hecho los suficientes méritos para ser favorecidos con la dedeada.

Como sea, Durazo impone su ley contra viento y marea y ya decidió que Margarita Pérez de La Rocha, Alejandro Castro y la expresidenta del CEE, Olga Armida Grijalva, ocuparán los primeros tres lugares de la lista plurinominal local, mientras que desde el PRI poco se sabe de lo que se considera como un hecho, de que esos primeros lugares serán para Natalia Rivera Grijalva, Miguel Ernesto Pompa Corella e Iris Sánchez Chui, registro que debió concretarse ayer viernes.