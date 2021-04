Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

¡En Sonora Ricardo Bours candidato al gobierno del estado por MC sigue estancado no avanza en las encuestas, su variación del 9% al 12% no se mueve y los días están pasando rápido, le urge a Ricardo Bours cambiar su estrategia algo le está fallando o le están fallando sus más cercanos colaboradores, pero las pruebas ahí están no crece, no sube, no prende su campaña parece ser que fue todo lo que dio hasta el 5 de junio, empezó muy bien y algo esta pasando afirman politólogos!