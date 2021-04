Buscaremos la revisión y reactivación del Fideicomiso Río Sonora: Alfonso Durazo

Compartir ! tweet





Ures, Sonora. – Se atenderá con toda honestidad el problema de contaminación del río Sonora y se revisará el fideicomiso de dos mil millones de pesos que autorizó Grupo México para remediar el daño, informó Alfonso Durazo Montaño.

El candidato común de la alianza “Juntos haremos historia en Sonora”, expuso a los habitantes de Ures, Rayón, Mazatán, Villa Pesqueira y Nácori Chico:

“El desastre ambiental no puede quedar en el olvido (…) la empresa metió dos mil millones de pesos al fideicomiso para remediar la tragedia, en una primera aportación, yo con todo respeto, no veo que esos dos mil millones se reflejen en una infraestructura que haya mejorado el bienestar de los pueblos del río”.

El aspirante a la gubernatura intuyó malos manejos de ese fondo, que en lugar de remediar las afectaciones de la población, “se fueron a bolsillos indebidos’. Comentó que se revisarán cada uno de los temas que quedaron pendientes, como la perforación de pozos y la conclusión del hospital que tendrá capacidad para los enfermos de la región.

En la Plaza Zaragoza, donde recordó al finado don Apolonio Fimbres, fundador de Morena en Ures, Durazo Montaño aclaró que no peleará con la empresa minera y platicará con todos los actores con honestidad, sin llegar a la subordinación por interés económicos de nadie.