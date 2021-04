Pide López Obrador a médicos privados esperar su turno para vacuna

Compartir ! tweet





‘Yo entiendo la demanda de los médicos, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia…’, dijo el mandatario

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a los médicos privados que solicitan ser parte de la campaña de vacunación contra el covid-19, esperar su turno.

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal reiteró que la estrategia nacional dará prioridad a los médicos que están atendiendo la pandemia contra el coronavirus, adultos mayores y posteriormente a los maestros.

“Yo entiendo la demanda de los médicos, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos nos va ayudar a todos”, indicó.

Ante el cuestionamiento sobre si son descartados, el presidente respondió “Que nos esperen. Hasta que nos toque a todos”.

Esto luego de la demanda que hicieron federaciones, asociaciones y colegios de médicos, quienes solicitan la inmediata vacunación del personal de salud privado y público que no está contemplado por el gobierno federal.

El mandatario recordó que él mismo no ha sido vacunado, así como otros miembros de su gabinete, quienes han contraído el virus, como es el caso del secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien por segunda ocasión dio positivo.

Andrés Manuel López Obrador defendió la estrategia del sector Salud para inmunizar primero al personal de salud de la primera línea contra el covid-19.

“Lo primero fue atender a médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que desde el principio están en hospitales covid, ese fue el primer grupo a proteger, los que están salvando vidas, arriesgando sus vidas”, sostuvo.

En el caso de los adultos mayores, dijo que en primer lugar es un por un acto de humanidad y solidaridad, después, porque si se vacunaba a todos los adultos mayores de 60 años, se reducirá la mortalidad por covid hasta en un 80%.

CONFÍA EN QUE VACUNARÁN A MAESTROS

El jefe del Ejecutivo prevé que, al finalizar la vacunación de adultos mayores, seguirán con la vacunación de 3 millones de trabajadores de la Educación y poder regresar a las clases presenciales en el país.

Andrés Manuel López Obrador dijo que el plan es aplicarles la vacuna CanSino, para que sea una sola dosis.

“Terminando con adultos mayores vamos a destinar como una semana, 10 días, a vacunar a todos los trabajadores de la educación. A todos, y estamos analizando hacerlo con la vacuna Cansino que es una sola dosis”, expresó.

El presidente estima que el gobierno federal terminará de vacunar a los adultos mayores para el 20 de abril y al mismo tiempo iniciar con maestros y personal educativo.

Confió que, en paralelo, iniciarán la vacunación de la población de 50 a 59 años, siempre que el abasto de vacunas lo permita.

“Si no nos falla el abasto de las vacunas, a finales de este mes, ya comenzamos con población de 50 a 59 años. Y de inmediato, terminando porque calculamos que son 13 millones, pero ya vamos a tener vacunas suficientes, terminando con este sector de población, bajamos de inmediato de 40 a 50 años”, sostuvo.