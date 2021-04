En el Sur de Sonora hay mucha preocupación y desanimo porque no prende ni ilusiona a los votantes del 7mo. Distrito electoral con cabecera en Navojoa la campaña de Prospero Ibarra

Por Jose “Pepe” Alvarado

