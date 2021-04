Compartir ! tweet





Se desploma Morena rumbo a conformar la proxima Legislatura Federal, revela encuesta de El Financiero, y aun cuando en Marzo perdio 4 puntos y contar ahora con el 40% de preferencias electorales, los partidos de la Alianza Va por Mexico alcanzan el 39%

AMLO muy molesto y hasta alarmando, pediria la renuncia a Mario Delgado la semana proxima, revelan algunos columnistas; con ese 40% no le alcanzaria para sus caprichos y desplantes de “no quitarle ni una coma” a sus iniciativas

En el Distrito 06-Cajeme, en poco se ayuda a AMLO para lograr mayoria en la Camara de Diputados con una candidata como la exregidora Gabriela Martinez ante figurones como Omar Guillen (PRI), Eduardo Flores (MC) y hasta ante Terencio Valenzuela (Independiente)

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Muy dado uno a leer a diario las principales columnas politicas de los periodicos mas importantes de la capital mexicana y algunos de cuyos autores tienen información de primera mano, privilegiada o exclusivas, tanto desde Palacio Nacional como de las principales oficinas de los partidos –Gobernacion ya no cuenta, ni para eso sirven sus altos funcionarios con la florero de Olga Sanchez a la cabeza–, algunos de ellos vienen manejando como inminente el relevo de Mario Delgado a la dirigencia nacional de Morena.

Inclusive Raymundo Riva-Palacio, de El Financiero y cuya columna reproduce en Sonora el Expreso, dijo la semana pasada que el Presidente lo ha recibido poco y de muy mala gana, si acaso son 20 minutos con el es mucho, enviandolo con Julio Scherer o Lazaro Cardenas Batel, sus principales asesores para que les amplie detalles de lo que le presenta, el motivo es que Lopez Obrador lo señala como inoperante y de pocos resultados, poniendo en riesgo la mayoria de Morena en la proxima Legislatura.

Pero lo de ayer jueves fue el caos o acabose, prendiendose las alarmas ahí en Palacio Nacional con la encuesta del diario El Financiero, en la que destaca que a pesar de que Morena pueda lograr mayoria de diputados federales, esto le serviría de poco, no le alcanzaria a Lopez ni para eso de “no quitarle ni una coma” a sus iniciativas de cambios, o reformas, menos las constitucionales, es decir, los nuevos diputados de oposición le pondrian un freno a el y a sus proximos “empleados” –legisladores de Morena–.

De acuerdo a la encuesta de El Financiero hasta el 31 de Marzo con mil preguntas telefonicas en todo el pais, si bien es cierto Morena encabeza la encuesta con el 40% tras perder 4 puntos en Marzo y que el PAN perdio 2 puntos, pasando de 29 a 27 puntos, con el PRI subiendo de 10 a 11 puntos y con un punto del PRD, estos ultimos partidos de la Alianza Va por Mexico alcanzan 39 puntos, uno menos que Morena, y como caballo que alcanza gana, e ahí la seria preocupación de Lopez y su 4T.

Morena llego a andar en las nubes con hasta un 57% de preferencias en el 2020 rumbo a las elecciones federales de este 6 de junio del 2021, imparables, sin freno y con un Amlo y legisladores tanto diputados como senadores de su partido desatados, presentando iniciativas de todo tipo, fuera de la realidad, por no decir cayendo en la locura, y sin que El Financiero lo mencione en su encuesta, en algunas columnas se dice que el desastre del programa de vacunación tambien le esta pegando al Presidente y a su partido.

Hay muchas facturas pendientes por cobrar, como la injusta desaparición de las estancias infantiles, la tambien absurda desaparición de programas como Oportunidades, el Seguro Popular, quitarle recursos a Estados y Municipios para enviarlos a los proyectos inservibles de Dos Bocas, Tren Maya, aeropuerto de Santa Lucia y seguirle inyectando miles de millones de pesos al corrupto e inservible barril sin fondo de Pemex.

La misma alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, a quien se le podra criticar o atacar por lo que sea, pero tuvo la valentia y honor de declarar que la Federacion le quito recursos a su municipio para enviarlos a los programas sociales, de ahí lo poco o casi nada de dinero para trabajados de bacheo, repavimentación y pavimentación de diversas avenidas, distinto en Cajeme donde el alcalde Sergio Pablo Mariscal ha preferido callar o tragarse ese sapo.

Regresando con Mario Salgado, su renuncia podria presentarse a partir de la semana proxima para no entorpecer los registros de sus 300 candidatos a igual numero de distritos (PT, PVEM y PES, son meros paleros, no cuentan), pero tambien el Presidente lo responsabiliza por haberse salido de control los casos de Guerrero y Michoacan aunque prefiere culpar y linchar al INE y en especial a su presidente Lorenzo Cordova.

El Consejo General del INE, con una amplia mayoria de consejeros, lo unico que hizo en ambos casos fue acatar y respetar los reglamentos en cuanto a los gastos de precampañas y con ello tambien respetar lo respectivo en la Constitucion, como tambien se hizo en el caso de las denuncias de violencia sexual agravada en numero de cuatro contra Salgado Macedonio. Hay que apoyar y defender al INE, de los pocos organismos autonomos que quedan.

El Presidente le ha reclamado en privado a Mario Delgado el no haberle informado detalladamente de esas graves denuncias contra Salgado, pero despues el mismo no las tomo en cuenta y le dio todo su apoyo a ese animal, pero ahora todo estriba en el peligro de no lograr triunfos en 250 distritos mas uno, es decir, obtener el 50% de la votacion mas un voto, y que de acuerdo a la encuesta de ayer en El Financiero, la intencion de votos a favor es de apenas el 40%.

En cuanto al escenario previsible en el Distrito Electoral 06-Cajeme, Morena, llamese el Comité Estatal, el Municipal o Durazo, en poco ayudan a los planes de su jefe Amlo para lograr el triunfo el 6 de junio, y es que la ex regidora Gabriela Martinez no es una candidata de peso, no tiene tablas politicas y electorales para enfrentarse a Omar Guillen (PRI), a Eduardo Flores (MC), si acaso darle pelea a Terencio Valenzuela (independiente).

Los planes de Mario Salgado para este Distrito eran que Javier Lamarque Cano se volviera a presentar como candidato para seguir en la Camara de Diputados, pero Javier tomo una decision difícil, respetable y acatable, y va como candidato a la Presidencia Municipal, como ya lo hizo bajo las siglas del PRD en 1997, ahora bien, que su marca Lamarque, presencia y figura puedan darle los votos suficientes a Gabriela para que gane la eleccion hacia la Camara de Diputados estaria por verse.