Solicita gobernadora Pavlovich ante Conago priorizar vacunación a todo trabajador de la salud

Compartir ! tweet





Luego de aplicarse la vacuna a personal de salud de primera línea de atención, ahora debe vacunarse al resto del personal de salud.

Hermosillo, Sonora; abril 8 del 2021. Dentro del esquema de vacunación que opera desde hace varias semanas para proteger la salud y la vida de las y los mexicanos debe priorizarse la vacunación contra el COVID-19 a todo el personal de salud, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Al encabezar la reunión virtual, junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, en la que participaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, gobernadores de los estados y funcionarios federales, la mandataria sonorense detalló que aunque ya el personal de salud de primera línea de atención recibió su vacuna contra este virus, ahora es importante priorizar la aplicación del biológico al resto de trabajadores de la salud de hospitales públicos y privados.

“Creo que la línea es muy endeble entre la primera y segunda línea de los trabajadores de la salud; creo que es muy importante que se haga una valoración clara, pero no podemos dejar a esta gente por fuera, que además ha dado todo en esta época de la pandemia y han estado ahí en el primero, segundo frente, pero han estado”, manifestó.

La gobernadora Pavlovich puso como ejemplo que al recorrer uno de los puntos de vacunación, una enfermera que aplicaba la vacuna contra el COVID-19 y que tiene contacto con cientos de personas, no ha sido vacunada, por lo que, dijo, es importante que no se deje por fuera del proceso a trabajadores de la salud que han estado apoyando durante la pandemia, ya que cualquier trabajador de la salud está expuesto a contagiarse.

Además, la presidenta de la Conago detalló que es preocupante que aun cuando hay avance en la estrategia de vacunación, es mucha la población que falta, tan solo en Sonora, como ejemplo, van 276 mil vacunas aplicadas, es decir, solo el 12 por ciento de la población que puede ser susceptible a vacunación.

“Estoy sumamente preocupada porque si eso es a nivel país, insisto, pues la tercera ola sí nos puede pegar con mucha fuerza”, dijo.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, reiteró la importancia de mantener estas reuniones donde se coordina el trabajo entre los diferentes niveles de gobierno para continuar con una estrategia de vacunación certera a favor de las y los mexicanos.

En esta reunión de la Conago también participaron: Arturo Herrera, Secretario de Hacienda; Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud; Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud; y Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).

Asimismo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y los gobernadores Mauricio Vila, Yucatán; Martín Orozco, Aguascalientes; Carlos Mendoza, Baja California Sur; Carlos Aysa, Campeche; Rutilio Escandón, Chiapas; Javier Corral, Chihuahua; José Aispuro, Durango; Héctor Astudillo, Guerrero; Omar Fayad, Hidalgo; Alfredo Del Mazo, Estado de México; Antonio Echevarría, Nayarit; Jaime Rodríguez, Nuevo León; Alejandro Murat, Oaxaca; Francisco Domínguez, Querétaro; Carlos Joaquín, Quintana Roo; Juan Carreras, San Luis Potosí; Adán López, Tabasco; Cuitláhuac García, Veracruz; Alejandro Tello, Zacatecas; y representantes de los estados de Baja California, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala.