Compartir ! tweet





Que Javier Lamarque y Gabriela Martinez se registraran ante el INE en la capital mexicana para Alcalde de Cajeme y Diputada Federal por el Distrito 06 este jueves y el viernes estarian arribando a Cd. Obregon; es legal ese metodo de registro

Lamarque ha estado durante los ultimos dias en la urbe azteca apoyando a su amigo Mario Delgado en las difíciles negociaciones para lo de las candidaturas a diputados federales, o sea, Javier se mueve en las grandes ligas

Encuestas de El Financiero favorable a Alfonso Durazo (42 por ciento), Ernesto Gandara (38) y Ricardo Bours (12 por ciento); y la de Dossier Politico, el Borrego Gandara logra el 50.6 por ciento contra el 36 de Durazo y el 10.1 de Ricardo Bours

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

No me lo crea a mi, lector, pero conocido “Lamarquista” de por rumbos de Palacio Municipal, nos revelo ayer pasadito el mediodia algo que nunca me imagine, que, según nuestro amigo que es funcionario de bajo perfil, que su amigo Javier Lamarque Cano registrara este jueves su candidatura a la Alcaldia de Cajeme, pero no en Cajeme, sino ante las oficinas del INE en la capital del pais.

Y esto, aunque parezca inverosímil, es legal, como tambien podria registrarse ante el Instituto Estatal Electoral o el Municipal, y es que Javier se ha estado durante los ultimos dias alla en la metropoli azteca auxiliando y apoyando a su amigo Mario Delgado en estos dias tan difícil para el lider nacional morenista por lo de las candidaturas a diputados federales.

Se entiende entonces que el oriundo del viejo barrio de La Ladrillera se mueve en las grandes ligas, apoyando a Delgado en eso de las designaciones y tambien en su calidad de apagafuego, y usted cree, lector, que de esto no esta enterado el presidente y lider moral de Morena, Andres Manuel Lopez Obrador?, con decirle que Mario o preferido a amigos como Javier y no a Ricardo Monreal ni a su gente.

Pero bueno, el plazo maximo de Mario Delgado para el registro de sus candidatos al Congreso de la Union, incluyendo a los que estan buscando la reeleccion, vence a las 12 de la noche de este jueves, y en cuanto a Lamarque, tras su registro ahí en el INE para la alcaldia de Cajeme, volara el viernes a Ciudad Obregon, tal vez en el mismo vuelo venga la candidata al Distrito 06, Gabriela Martinez, quien tambien se registrara alla en la Ciudad de Mexico.

Mientras tanto, ayer durante toda la mañana y despues del mediodia, las cosas o la situación en las oficinas del Comité Municipal de Morena, ya no hubo gritos como los de dias pasados en contra de lo que los “acarreados” y pagados por alguien llamaban imposiciones de candidaturas y arengas en contra de Javier Lamarque, pero bueno, hay que estar muy al pendiente, no vayan a salir mas desguisados en contra del muy seguro candidato a la Presidencia Municipal de Cajeme.

Y ayer martes a eso del mediodia en Hermosillo y ante el Instituto Estatal Electoral se registraron Ernestina Castro como candidata –reeleccion—a diputada local por el Distrito 17 mientras que Raul Castelo Montaño lo hizo por el Distrito 15, tambien en calidad de reeleccion, sin saberse de manera oficial lo respectivo al ya muy famoso Distrito 16 en el que van en coalición Morena, el PT y el Verde.

Se ha especulado que se le tienen reservado a Orlando Siri Salido en calidad de reeleccion a cambio de que no registre su candidatura a la Alcaldia por eso del daño que pudiera hacerle a Morena en cuanto a la votacion, estimandose que el daño podria ser de entre 4 a 5 puntos, o mas, pero el politologo Gabriel Casanova me decia ayer que al Siri no le aceptaron la licencia para reelegirse o ir de candidato a la alcaldia.

Interesantes las encuestas de ayer en el diario defeño El Financiero y en el sitio web de Dossier Politico, y mientras que en la primera se le da el 42 por ciento a Alfonso Durazo, el 38 a Ernesto Gandara y el 12 por ciento a Ricardo; destaca el 4 por ciento para la candidata de Fuerza Social por Mexico, Rosario Robles Robles y que de sostenerse esta puntuación el dia de las elecciones, el partido del senador y lider nacional de la CATEM, Pedro Haces, lograra su registro definitivo en Sonora.

Ahora bien, en la encuesta del Dossier Politico de ayer mismo, el borrego Gandara sale muy arriba con el 50.6 por ciento contra el 36.0 de Alfonso Durazo, el 10.1 para Ricardo Bours, el 2.2 por ciento para Rosario Robles de Fuerza Social por Mexico, el 1.1 por ciento para Cuauhtemoc Galindo de Redes Sociales Progresistas y el 0.0 de Carlos Zatarian del Partido Encuentro Social.

Haciendo matematicas electorales, en el 36.0 por ciento que alcanza Durazo incluiria los puntos o porcentajes de sus partidos de la Coalicion Juntos Haremos Historia por Sonora PT y PVEM, y si a eso le agregamos o sumamos el 3.3 por ciento de Fuerza Social por Mexico y Redes Sociales Progresista el acumulado seria del 39.1 contra el 50.6 por ciento de Gandara dentro de la Alianza Va por Sonora –PRI-PAN-PRD–.