¡EN SONORA RICARDO BOURS Y “EL BORREGO” GANDARA LOS DOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DEBEN UNIRSE, JUNTARSE YA, PARA PODER ASI GANARLE A ALFONSO DURAZO, DE OTRA MANERA PERDERAN AFIRMAN POLITOLOGOS!

COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente, sin el deseo de jorobar en contra de nadie mucho menos ayudar a otros, finalmente casi todos los políticos son iguales, su ego y su poder los hacen cambiar ya con poder.

PERO BUENO VAMOS AL GRANO DE ESTA NOTICIA QUE NOS PONE A PENSAR A MUCHOS SONORENSES PORQUE ADEMAS TIENE MUCHA LOGICA, resulta de que en un sondeo por todo el estado de Sonora para ver y palpar como andan las PREFERENCIAS ELECTORALES RESPECTO AL “BORREGO” GANDARA CANDIDATO DEL PRI-PAN-PRD Y RICARDO BOURS CANDIDATO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, podemos decirles que difícilmente ganara “El Borrego” Gándara porque Alfonso Durazo está muy arriba en las preferencias electorales con casi ya 15% de ventaja que estamos hablando de 150 mil votos de diferencia.

Y la gran verdad pues son muchos en el caso de Ricardo Bours candidato de MC pues la gran verdad y sin el deseo de jorobar contra Ricardo anda muy abajo en las encuestas, nomás Cajeme lo apoya lo demás es poco el apoyo con muchísima diferencia de Durazo arriba de él con más de 300 mil votos, Ricardo es buen político, fue buen presidente municipal de Cajeme, es buena persona pero desafortunadamente escogió al partido más malo para competir por la gubernatura, Movimiento Ciudadano no ha penetrado en el estado como un partido competitivo y por eso Ricardo no pasa de una aceptación e intención de voto del 12%, o sea del millón que van a votar nomas 120 mil máximo votaran por él.

Y para ganar la gubernatura se necesitan cerca de 500 mil votos, es así a grandes rasgos lo que está pasando en Sonora con la intención del voto para cada candidato, POR TODO ELLO LOS SONORENSES LE RECOMIENDAN A RICARDO BOURS Y AL “BORREGO” GANDARA UNIRSE, SI JUNTARSE LOS DOS CANDIDATOS Y DIALOGAR PARA LLEGAR A ACUERDOS CONVENIENTES PARA AMBAS PARTES, QUIEN DE LOS DOS YA UNIDOS PUEDA SER MEJOR GOBERNADOR Y JUGARSELA EL UNO DOS, UNO GOBERNADOR Y EL OTRO SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y REPATIRSE LAS POSICIONES, SERIA LA UNICA MANERA DE GANAR JUNTARSE LOS DOS SI SE VE DIFICIL PERO NO IMPOSIBLE, ACUERDENSE QUE EN POLITICA TODO SE PUEDE DIALOGANDO Y LLEGANDO A ACUERDOS, DE OTRA MANERA SI SE AFERRAN CADA QUIEN POR SU LADO PERDERAN, NO HAY VUELTA DE HOJA y si no al tiempo amigos lectores.