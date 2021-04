Prioritario y estratégico atender el medio ambiente: Alfonso Durazo

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora.- El cuidado del medio ambiente cobrará igual relevancia que otros temas, como el económico, aseguró Alfonso Durazo Montaño en reunión con ambientalistas.

El abanderado de la candidatura común “Juntos haremos historia en Sonora”, que integra Morena, PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza Sonora, lamentó que la problemática no figure como prioridad en las agendas de sus adversarios a la gubernatura.

“Hay que darle al tema ambiental la misma relevancia que el tema del relanzamiento económico del estado, que al tema de la economía, que al tema de la salud. En estricto rigor ese es el espacio que le corresponde, pero sabemos que eso no es así”, expuso el candidato.

Durazo Montaño reiteró sus propuestas medioambientales para las diferentes regiones del estado, como la reforestación de la ribera del río Mayo en Navojoa, la rehabilitación de las redes de abasto de agua, la promoción de la energía solar y la iniciativa de una Ciudad Universitaria en Cajeme para impulsar la movilidad en bicicleta.

Recordó también la propuesta de crear veterinarias públicas, dar prioridad a la adopción de mascotas, el rescate de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente estatal, y fomentar los huertos urbanos, entre algunas de las políticas para promover la cultura de respeto al medio ambiente en el gobierno de la Cuarta Transformación.

El candidato a gobernador se comprometió con los integrantes del movimiento Ciudadanía Activa a que no se venderán los pulmones del estado.