Propone Alfonso Durazo reducir 50% el presupuesto del Congreso local para destinarlo a programa de becas para estudiantes

Hermosillo, Sonora.- Reducir a la mitad el presupuesto del Congreso local para destinar una parte a becas para las y los estudiantes sonorenses, propuso Alfonso Durazo Montaño en un diálogo con jóvenes.

En la Plaza Bicentenario, ante cerca de 250 jóvenes que acudieron de manera presencial y siete mil 500 que siguieron el encuentro vía transmisión en vivo, el aspirante a la gubernatura por la alianza “Juntos haremos historia en Sonora” reprobó que el presupuesto del Legislativo prácticamente es el mismo que el de la Universidad de Sonora.

El candidato a gobernador contrastó que, por un lado, hay 33 “ilustres parlamentarios” y que por el otro hay 40 mil jóvenes en formación profesional. Y que ese sólo hecho nos habla de que algo estamos haciendo mal como sociedad, al dedicarle los mismos recursos a una burocracia como la del Congreso que a la formación a los jóvenes, nuestro presente y futuro de Sonora.

“Aquí en esta plaza hago el compromiso, de pegarle, no es un pellizco, va a ser una tarascada la que le vamos a dar al presupuesto del Congreso. Mínimo 500 millones de pesos, mínimo. Y con ello vamos a constituir un fondo para otorgar becas a todas y a todos los estudiantes sonorenses. De tal manera que lo importante es que ni un solo joven sonorense se vea en la necesidad de suspender sus estudios por limitaciones económicas”, planteó.

Explicó que el proyecto de transformación que encabeza Morena no sólo se propone recuperar el gobierno para ponerlo al servicio de la gente, sino llevar a él nuevas formas de hacer política, donde los jóvenes jugarán un rol estelar.

“Ustedes van a ser fundamentales en mi gobierno. Y se los digo, no por cortesía, por necesidad. Porque si no juegan ese rol relevante al concluir el sexenio tendremos que regresarle los trastos al grupo en el poder”, advirtió.

Reiteró su propuesta de contar con un gabinete mitad hombres y mitad mujeres, además de integrarlo con mitad jóvenes y mitad funcionarios con experiencia en el servicio público.

En ese sentido, se mostró a favor de replantear las políticas de públicas de atención a la juventud, así como el papel que juega el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), al que calificó como un nido de burócratas que le han dejado a deber a las y los jóvenes sonorenses.

Acompañaron a Alfonso Durazo organizaciones como “Morrxs con ADM”, “Generación ADelante”, “MIIT Jóvenes”, “Súmate”, “Jóvenes Pa’ Adelante”, “#45gradosSonora”, “Sum4T”, “Jóvenes A Darle Con Hermosillo” así como y jóvenes militantes del Verde Ecologista y de Nueva Alianza Sonora.