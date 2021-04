Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

¡En Sonora con un PAN desprestigiado, con un PRI desmoronado, un PRD olvidado y con un candidato sin capacidad de maniobra, lo tienen atado, “secuestrado” por los poquitos liderazgos no lo dejan maniobrar y eso está provocando un gran descontento en los sonorenses que lo traen muy débil en las encuestas cayendo cada día más, y sus adversarios creciendo y que conste ya no es Manlio, ni Eduardo Bours, el que no quiere ahora es el pueblo afirman!