“El Municipio de Cajeme esta hecho un soberano desastre, hemos tenido 12 años muy malos”: Eduardo Bours, refiriéndose a los 4 últimos alcaldes; ah, se recuerda que en una ocasión alguien le pregunto quien fue el mejor de los dos alcaldes de Cajeme en su sexenio, y que rápido y contundente, dijo: “Con mucho Chuy Felix Holguin”

“Para gobernar Cajeme –dijo—en estos momentos críticos, se necesita además de honestidad, capacidad, liderazgo y altura de miras”, condena a aquellos alcaldes que han usado su cargo para, deshonestamente, llevarse el dinero publico; considera a su hermano Rodrigo como muy honesto

Sesión de Cabildo –exprés—mañana a las 10:00 para que los cuatro regidores suplentes asuman las regidurías propietarias; Orlando Siri Salido se registra este martes a las 10:00 como candidato del PT a la Alcaldía de Cajeme; Rosendo Arrayales hasta el jueves

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Caray, Eduardo Bours Castelo salió igual o mas duro y franco, o francote, que su amigo Don Roberto Zaragoza Felix, ex regidor, ex alcalde y ex Agente Fiscal del Estado en Cajeme, el de la “franqueza que aterra”, como suele decir Mario Rivas Hernandez, y es que en dias pasados no tuvo un solo pelito en la lengua para describir el estado de abandono en que se encuentra su querida Cajeme.

Ai va: La participación del ex gobernador Eduardo Bours en una reunion a la que lo invito su hermano Rodrigo, candidato independiente a la alcaldia, dio de que hablar porque recordo que hace 3 años, el menciono que Rodrigo era la mejor opcion.

“Pero ahora les digo que es la unica opcion para que Cajeme salga adelante”, porque el municipio, dijo, esta hecho “un soberano desastre” cuando en el pasado era un orgullo”. Asi, sin medias tintas, sin quitarle ni ponerlo, asi, el chapo, de echado pa’delante.

Eduardo hablo de que hemos tenido 12 años muy malos, en los que los cajemenses han estado peleando unos contra otros. Para gobernar Cajeme en estos momentos criticos, dijo que se necesita ademas de honestidad, capacidad, liderazgo y altura de miras.

Y lamento que se haya perdido la mistica de servicio y que quienes buscan ser servidores publicos lo hagan pensando a ver que se llevan y como un medio de generar riqueza. “Se les olvido la satisfacción de servir”.

Lamentablemente en todos los gobiernos, sean del partido que sean, nunca faltan los personajes que se aprovechan para enriquecerse a lo bestia ante la complacencia, indiferencia o no sabemos como llamarle de todos los niveles. Son los llamados ladrones de cuello blanco de alto nivel, y que todavía tienen el descaro de manejarse como gente de bien en nuestra sociedad. Tiene que haber mas candados y carcel para los corruptos.

Regresando con lo externado por el ex gobernador y ex senador sonorense Eduardo Bours Castelo en esa reunion con vecinos a la que lo invito su hermano Rodrigo sobre la calamidad de los ultimos 12 años de gobiernos municipales, no se si se alguien le pregunto quien fue el mejor de los dos alcaldes de Cajeme en los trienios 2003-2006 y 2006-2009.

Con anterioridad, en platicas con amigos suyos, cuenta y filtran que en una ocasión le preguntaron eso y que su respuesta fue rapida y contundente: “Con mucho Chuy Felix Holguin”. Y eso que este era emanado del PAN y Francisco Villanueva Castelo del PRI. Hubo quimica entre Eduardo y Jesus, quien fue quien lo acerco con Ramon Corral Avila semanas despues de empezar a gobernar para cerrar las cicatricez de la dura campaña.

A otro ex gobernador de Sonora, el Licenciado Manlio Fabio Beltrones, en una entrevista antes de asumir la Gubernatura se le recuerda cuando a pregunta de quien para el fue el mejor Alcalde de Sonora en el gobierno del ingeniero Rodolfo Felix Valdes, dijo: “Jesus Felix Holguin, y conste, no es mi amigo”.

De hoy a este jueves seran os registros de los candidatos de los diversos partidos a la Alcaldia de Cajeme. Seguros: Javier Lamarque Cano por Morena, Anabel Acosta Islas, por la alianza PRI-PAN-PRD, Orlando Siri Salido por el PT, Rodrigo Bours Castelo como candidato independiente y Fidel Covarrubias Miranda por el PVEM.

De hecho, el abanderado por el Partido del Trabajo lo hara este martes por la mañana, y quien esta contra reloj es el Maestro del Itson, Rodrigo Gonzalez, quien debera reunir las 9,100 firmas para registrarse como independiente, en tanto que el ave de mil tempestades, Rosendo Arrayales, se registrara hasta el jueves como candidato del Partido Encuentro Solidario, dejando su cubiculo vacio en la oficina de Regidores.

Ha, este miércoles por la mañana habra una sesion de Cabildo tipo expres para que los suplentes de los cuatro regidores propietarios asuman sus cargos de propietarios. Ah, el director administrativo de la sala de Regidores, Pedro Contreras, ordeno ayer lunes que ningun asistente de los cuatro regidores que renunciaron entre a los cubiculos.