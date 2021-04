Candidatos ciudadanos con calidad probada, vamos a recuperar Sonora: Ricardo Bours

Compartir ! tweet





En el proyecto que representamos están incluidos ciudadanos que cuentan con trayectoria, trabajo profesional, comunitario altruista, con experiencia y conocimiento para representar y defender a los sonorenses desde el Congreso de la Unión.

Hermosillo, Sonora. 4 de abril de 2021.- Hoy han iniciado campaña para representar y defender a los sonorenses en el Congreso de la Unión, ciudadanos que acompañan a Ricardo Bours Castelo en el proyecto de Movimiento Ciudadano para recuperar Sonora.

Son sonorenses probados en su trabajo profesional y de servicio comunitario que han decidido poner su prestigio y experiencia, reconocido en diferentes sectores de Sonora, para llegar a los lugares donde se toman las decisiones.

Los candidatos y candidatas ciudadanos a diputados federal, por Movimiento Ciudadano, y aliados para cumplir a los sonorenses, en equipo con Ricardo Bours, son:

Distrito 1: Ramona Ramirez Mac Grew, maestra que aplicó las primeras acciones para evitar la violencia entre sus alumnos.

Distrito 2: Maria Elena Moreno Durazo, empresaria y profesionista de actividades aduaneras.

Distrito 3: Carlos Alberto León García, ex diputado local por Movimiento Ciudadano, promotor del arte urbano y principal opositor del negocio del alumbrado público del Ayuntamiento de Hermosillo.

Distrito 4: Daniel Baranzini Hurtado, pertenece al sector ganadero y su distrito es el que concentra el mayor número de municipios (41).

Distrito 5: Carmen Haydee Palacios Abechuco, licenciada en gastronomía, luchadora de causas sociales, principalmente relacionadas con la salud. Ex presidenta y fundadora de Miika.

Distrito 6: Eduardo Flores Moreno, luchador de causas de los agricultores, de los valles del Yaqui.

Distrito 7: Javier Ruiz Love, es productor del sur de Sonora.

Ricardo Bours Castelo, candidato a gobernador de Sonora por Movimiento Ciudadano, indica que es un honor hacer equipo con ciudadanos comprometidos con las causas que representan a los sonorenses y no a los políticos que le tienen que rendir cuentas a sus partidos.

“Es un honor hacer equipo con las y los candidatos ciudadanos para recuperar Sonora, serán nuestros aliados en el Congreso de la Unión, donde defenderán el presupuesto y las causas de los sonorenses”.