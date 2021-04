Compartir ! tweet





En cascada los registros de aspirantes al Distrito 04 ante el IFE, pero ahí los de peso electoral sin Gabriela Martinez (Morena), Eduardo Flores (MC) y Omar Guillen (PRI-PAN-PRD)

Javier Lamarque, que llevaría de Sindica a Margarita Perez de la Rocha y Anabel Acosta al Kala Castro se registrarán esta semana

No prende la campaña del borrego ni con el apoyo de la Gober y de Ricardo Mazon; urge una sacudida; le ayudarían mucho Javier Gandara y Chuy Félix Holguin

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

En cascada los registros de candidatos de diversos partidos a ocupar una curul federal en la próxima Legislatura, y entre sábado y domingo lo hicieron cuatro: Eduardo Flores Moreno por MC, Sergio Ibarra Partida por Redes Sociales Progresistas, León el Reyes Leyva por Encuentro Solidario y Nota Hurtado Castro por Fuerza Social por México.

Casualmente todos ellos identificados con la 4T-Morena-Amlo, para, junto a Morena, lograr de nuevo la mayoría en el Congreso de la Unión, lo que se antoja un tanto difícil, pero por ganas no va a quedar.

Ayer domingo por la tarde corrían versiones de que estaban por llegar a la Junta Distrital del Distrito 04, la candidata de Morena, Gabriela Castro, profesora de profesion y exregidora de Morena en el trienio 2015-2018, lamarquista pura, también que estaba por llegar al registro Omar Guillen Partida por la Alianza PRI-PAN-PRD.

Ambos tienen tienen tiempo aun para el registro, pero es obvio que esperarían a quienes postularían los demás partidos, aunque el de más temer y competitivo es Eduardo Flores de Movimiento Ciudadano. Será una eleccion muy competitiva. A Gabriela la respalda la marca Morena-Lamarque, pero casi se perdió del escenario político por tres años y esto podría afectarle.

De afectaciones políticas hablando, ya es publico y notorio que algo está pasando en el equipo de campaña de Ernesto Gándara a pesar de todo el apoyo de Claudia Pavlovich y Ricardo Mazon, que, dicen, son los tomadores de decisiones y los que están poniendo la lana.

Entonces, ese lloradero al interior de la campaña de que los traen a pan y agua no tiene sentido, que hay niveles, si, por ejemplo un hijo de Ricardo Mazon coordinando a los jóvenes no convive con los talacheros o la perrada.

Sin embargo hay que darle al Borrego el beneficio de la duda sobre ese presunto desastre al interior de la campaña, pero las cosas podrían cambiar y no tanto por meterle mas lana, sino agregar reconocidos, valiosos y respetados personajes de Hermosillo y Ciudad Obregón.

Si ambos están con él? Les pregunté al Lic. David Chavez Machado a al MVZ Eduardo “chito” Zamora, y me respondieron: “Si, pero eso es suficiente. Tienen que entrar a la campaña y levantarle la mano para enviar un claro y fuerte mensaje”.

En mas de los registros, pero a las alcaldías, los que madrugaran este lunes son Orlando Siri Salido por el PT aquí en Cajeme y Rodolfo Lizarraga en Guaymas también por el PT. Y en el transcurso de la semana lo harán Javier Lamarque (Morena), Rodrigo Ramirez (Independiente) y Anabel Acosta Islas (PRI-PRD-PAN).

También trasciende que los –o las– candidatos a Síndico serán el panista Kala Castro en la plantilla de Anbel Acosta y Margarita Perez de la Rocha con Javier Lamarque.

Y la esperanceña Ernestina Castro? Pues Morena ya la registró en Coalicion al Distrito 17, Raul Castelo amarrado para el 15 y por el 16 aun no sale humo blanco, aunque ahí está muy posicionado el precandidato Pedro Mejia, quien es apoyado con todo por el Senador Arturo Bours Griffting, y que hasta por el Mayito Martines