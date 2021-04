Pagaremos la deuda histórica que tenemos con las comunidades yaquis: Alfonso Durazo

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora.- La deuda histórica que tenemos con las comunidades yaquis será pagada poco a poco con la preservación de sus tradiciones, y brindándoles programas sociales y mejores servicios públicos como pavimentación, alumbrado, drenaje y agua potable, afirmó Alfonso Durazo Montaño.

El candidato común a gobernador de la alianza “Juntos haremos historia en Sonora” (Morena, PT, Verde Ecologista, Nueva Alianza Sonora) sostuvo un encuentro con la tribu yaqui de la ramada Revolución, en donde reafirmó su compromiso de gobernar para la gente y no para unos cuantos, como lo está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador:

“Reitero mi compromiso de ser uno más de ustedes en esta lucha por erradicar la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades en esta comunidad. Vamos a atender, decía, primero, a los que históricamente han quedado a la orilla del camino, a los que históricamente no se les ha volteado a ver, a los que históricamente no les toca nada. Ahora son a los que les toca”, declaró.